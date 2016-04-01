'Milli baz istasyonu' milli maçlarda denenecek

Aselsan'ın yükleniciği olduğu Milli Baz İstasyonu ULAK, A Milli Fubol Takımı'nın Dünya Kupası eleme maçlarında 'milli baz istasyonunu' olarak denenecek.

Sabah'ın haberine göre, yerli baz istasyonu ULAK, A Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası eleme maçında tam saha pres yapmaya hazırlanıyor. ULAK projesinin tanıtımı için devreye giren Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Futbol Federasyonu ve 3 telekom operatörüne resmi bildirimde bulundu.

ULAK projesiyle ilgili çalışmaları görmek için Ankara'ya gittik. Yıllar sonra yerli baz istasyonu ve ulusal iletişim altyapısı projesinin bir parçası olarak hayata geçirilen ULAK, Türk mühendislere heyecan veriyor. Aselsan, Savunma Sanayi Müstaşarlığı tarafından desteklenen ULAK projesi için Netaş ve Argela ile birlikte çalışıyor. 3 kampüste çalışmaları yürütülen ve ODTÜ Teknokent'teki HBT bölümünde tasarlanan ULAK, Gölbaşı REHİS'te anten, Macunköy de üretim tesislerinde bir araya getiriliyor. Sadece ODTÜ Teknokent'teki kampüste 165 mühendis görev yapıyor. Yani Aselsan, Netaş ve Argela'da yüzlerce mühendis yerli baz istasyonu ULAK için emek harcıyor. Aselsan'ın haberleşme teknolojileri (HBT) bölümünde ise 162'si mühendis 185 kişi çalışıyor. Mühendislerin çoğunluğu yüksek lisans ve doktara eğitimini tamamlamış.





Milli Takım'la istişare



Milli Takım'ın maçında sahaya inecek ULAK'la ilgili olarak Aselsan yetkilileri, "A Milli Takım yetkilileri ve operatörlerle istişare ederek baz istasyonlarını kullanacağımız tarihi ve stadyumu belirlemek istiyoruz" diyor. Yetkililer, Milli Takım desteğinin gurur vereceğini de ifade ediyor.





Türkiye'de tasarlanıyor





ULAK'ın her türlü tasarım ve testleri Türkiye'de yapılıyor. Bu nedenle, servis ve destek konusunda küresel rakiplerine oranla daha hızlı olacak.

Uluslararası standartlar gözetilerek hazırlanan ULAK, sağlamlık konusunda yüksek askeri standartlara sahip.

Baz istasyonları daha güncel tasarıma ve yüksek teknolojiye sahip. Daha hafif ve daha az yer kaplıyor.





ULAK reklamda değil şebekede kullanılsın



Aselsan yetkilileri yerli baz istasyonu konusunun sadece reklam veya halkla ilişkiler malzemesi olarak kullanılmasından rahatsız. Yetkililer, rahatsızlıklarını açıkça ifade etmeseler de şunları söylüyor: "Biz Türk mühendislere güven duyulmasını bekliyoruz. Huawei örneği birkaç yılda ortaya çıkmadı. Her ülke kendi mühendis ve insan kaynağının gücüyle markalar yaratıyor. Biz de ULAK'ın sahada kullanılması konusunda çok istekliyiz."





Asker 5 G'ye çoktan geçti



Aselsan yetkilileri askeri uygulamalarda 5G hızında projelerin hayata geçirildiğini söylüyor. Askeri projelere ticari kullanım oluşmadığı sürece patent alınmadığını belirten yetkililer, kurumun uluslararası standartları da yakından takip ettiğini vurguluyor. 5G için seferberlik yaratmak gerektiğini belirten yetkililer, şöyle konuşuyor: "Büyük seferberlik gerekiyor. Devlet, üniversite, özel kurumlar ve girişimcilerin yer aldığı bir ekosistem oluşturmalıyız."

Aselsan 'ın yüklenici şirket olduğu, milli baz istasyonu ULAK projesi 4.5G için hazır. 300 Mbps hızlara ulaşan yerli baz istasyonu ULAK 2 frekansı destekleyecek şekilde kullanılıyor. Samsung Note 4 telefonlarda bile yüksek hızda veri indirme olanağı sunuyor.