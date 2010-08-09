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Spor

MİLLİ BASKETÇİ ENGİN AMELİYAT OLDU İSTANBUL (A.A) 

09 Ağustos 2010 15:23

-MİLLİ BASKETÇİ ENGİN AMELİYAT OLDU İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - Adidas İstanbul Cup'da (A) Milli Basketbol Takımı'nın Yeni Zelanda ile yaptığı maçta sol aşil tendonu kopan Engin Atsür, ameliyat oldu. Yeni Zelanda maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Bakırköy Hastanesi'ne kaldırılan Engin, bu sabah Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından ameliyat edildi. (A) Milli Takım Doktoru Adnan Bağrıaçık'ın de yer aldığı ameliyat 1 saat sürerken, Engin'in sol ayağında kopan tendonun dikildiği bildirildi. Operasyonun ardından odasına alınan ve iki gün hastanede tedavi görecek milli oyuncunun durumuyla ilgili açıklamada bulunan (A) Milli Takım Doktoru Adnan Bağrıaçık, ameliyatın planlandığı gibi geçtiğini söyledi. Yaklaşık 3 hafta alçı sürecinin olacağını belirten Bağrıaçık, ''Bu dönemde üstüne basmamak koşuluyla, koltuk değnekleriyle Engin'in yürümesine izin vereceğiz. Ardından ayağa bir cihaz takacağız. İki ile üçüncü ay arasında koşmaya başlayacak. Üçüncü ve dördüncü ay arasında da basketbola dönecek. Hepimizin ortak kanısı, dördüncü ay sonunda basketbola dönecek olması yönünde'' dedi.

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