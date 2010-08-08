-MİLLİ BASKETÇİ ATSÜR'ÜN AŞİL TENDONU KOPTU İSTANBUL (A.A) - 07.08.2010 - 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Adidas İstanbul Cup'da hazırlık maçlarını yapan (A) Milli Takım'da Engin Atsür şoku yaşanıyor. Turnuvanın ikinci gününde Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelen milli takımda 27. dakikada sakatlanan Engin Atsür, oyuna devam edemedi. Kendi yarı sahasında herhangi ikili mücadeleye girmeden yerde kalan milli oyuncu, omuzlarda soyunma odasına götürülürken, ilk verdiği bilgide sol ayak aşil tendonunun koptuğunu söyledi. Milli oyuncu, gerekli müdahale için hastaneye götürülürken, bu oyuncudan gelen haber takım arkadaşlarını ve teknik heyeti üzdü. (A) Milli Takımın yardımcı antrenörlerinden Orhun Ene de maç sonrası düzenlenen toplantıda bu konuya değindi. Engin'in sakatlığının kendilerini üzdüğünü belirten Ene, ''Bizim için önemli bir oyuncu. Oyun kurucu rotasyonunda özellikle çok önem taşıyor. Şu anda Engin'in durumunu bilmiyorum. Ama sakatlanması en üzücü olay oldu'' dedi. Öte yandan Engin Atsür'ün hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı ve büyük ihtimalle şampiyonada yer alamayacağı öğrenildi. -ASIL SINAV YARIN- Turnuvadaki ilk iki maçını kazanan Türkiye için en ciddi sınav ise yarınki Sırbistan maçı olacak. İran'ı 40 sayı ve Yeni Zelanda'yı da 22 sayı farkla mağlup eden milli takım, Sırbistan mücadelesiyle ilk ciddi karşılaşmasına çıkmış olacak. Bu arada turnuvanın son gününde ayrıca İran-Yeni Zelanda maçı oynanacak. -KEREM İLK MAÇINDA- FIBA'nın özel izniyle men cezası bitmeden Yeni Zelanda maçına çıkan Kerem Gönlüm, 1 yıllık aradan sonra çıktığı ilk maçta başarılı bir görüntü verdi. Sahada 20 dakika kalan milli oyuncu, 8 sayı, 5 ribauntla oynayarak hazır bir görüntü verdi. Kerem Gönlüm, maç sonrası yaptığı açıklamada, basketbola bir sene ara verdiğini belirterek, şunları söyledi: ''Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na gidecekten talihsiz bir olay yaşadım. Herkese desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. 33 yaşındayım ama bugün büyük bir maça çıkar gibi heyecanlandım. Milli takım için elimden gelenin iyisini yapacağım. Kariyerim boyunca neyi yaptığımı bilen bir oyuncuyum. Savunmada yardımlaşmaya odaklanıyorum. Takım için tecrübeliyim. Bu tecrübeyi de kullanmak istiyorum. Ayrıca bugünkü performansımı da iyi buldum.'' -OYUNCULAR ARASINDA GERGİNLİK- Maçta zaman zaman iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Mücadelenin 3. periyotunda Vukona ile Semih arasında gerginlik yaşanırken, son periyotta ise Kerem Tunçeri ile Casey Frank arasında aynı durum yaşandı. Maçı izleyenler özellikle Casey'ye tepki gösterdiler.