Milli basketbolcu Semih Erden saadet zincirine 1.4 milyon lira kaptırdı!

Yüksek kâr payı vaadi ile para toplayan saadet zincirlerinden biri bu kez ünlü basketbolcu Semih Erden’i tuzağa düşürdü. Şebekeye kaptırdığı 1,4 milyon lirasını alamayan Erden gibi 15 kişinin şikâyeti sonrası 4 kişi hakkında 150’şer yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

İş insanları, sanatçılar, sporcular ve birçok kişi ‘saadet zinciri’ olarak işleyen sistemlere yüklü miktarda para yatırıyor. ‘Ponzi Mine’ lakabı ile anılan Mine Mumcu, ordudan atılan eski astsubay eşi Kazım Özkan, Mumcu’nun sevgilisi Aykut Sağlam da anılan sistemlerden birini kurdu.



Telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren iki şirket kurup kendilerini, “Uluslararası bir ses borsasıyız, SMS ihalelerine giriyoruz, IP telefon işi yapıyoruz” diyen şebeke yüksek kâr payı ile para toplamaya başladı. Deste deste para yatıran kişilere ilk birkaç ay vaadedilen para ödemeleri de yapıldı.



Paraların ödendiğini görenler bu kez daha fazla para yatırmaya başladı. Ancak, tüm saadet zincirlerinin akıbeti gibi sistem tıkanmaya başlayınca ödemeler yapılamadı, paralarını kaptıran kişiler ise soluğu adliyelerde aldı.

Semih Erden de şikâyetçi oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir dönem NBA’de de oynayan Semih Erden, Tuzlaspor’un yöneticisi Rıdvan İlhanlı, Sakaryalı iş insanı Halil İbrahim Demirel, sosyal medya fenomenleri Yeliz Tuba Yasa ve Esin Odacılar’ın da aralarında olduğu 15 şikâyetçinin başvurusuna ilişkin soruşturmayı tamamladı. Savcılık, 4 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 45’er yıldan 150’şer yıla kadar hapis istemi ile dava açtı.