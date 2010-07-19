-MİLLİ ATLETLER AVRUPA YOLCUSU ANKARA (A.A) - 20.07.2010 - Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Milli Takım kadrosu açıklandı. İspanya'nın Barcelona kentinde 27 Temmuz–2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak şampiyonada, Türkiye'den 13'ü bayan olmak üzere 21 sporcu yarışacak. Kafilede, geçen hafta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Elmas Lig'de bayanlar 5 bin metrede 3. olan Elvan Abeylegesse, aynı ligin Lozan ayağında 3 bin metrede 2. olan Almitu Degfa Bekele ile İspanya'da yapılan uluslararası yarışlarda bayanlar 100 metrede Türkiye rekoru kıran Nevin Yanıt gibi madalya beklentisi yüksek olan isimler de yer alıyor. Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan (TAF) yapılan açıklamada, gelen talepler üzerine sporcu ve antrenörlerin 25, 26 ve 28 Temmuz tarihlerinde kendi belirledikleri illerden Barcelona'ya hareket edecekleri ve kafilenin 2 Ağustos'ta yurda döneceği kaydedildi. Başkanlığını TAF Başkanı Mehmet Terzi'nin yapacağı kafilede yer alan teknik kadro ve sporcular şöyle: Emin Ucuz (idareci), Ömür Yılmaz Hiçdönmez (doktor), Haydar Ünver (masör), Muharrem Or (teknik direktör), Ertan Hatipoğlu, Nikola Boriç, Cüneyt Yüksel, Ramazan Kutlu, Levent Ilgın, Yahya SEvüktekin, İhsan Alptekin, Öznur Dursun, Metin Durmuşoğlu, Charley Strohmenger, Mehmet Kale (antrenörler), Elvan Abeylegesse (5 bin-10 bin metre), Almitu Bekele Degfa (1500–5 bin metre), Nevin Yanıt (100 metre engelli), Aslı Çakır Alptekin (1500 metre), Meryem Erdoğan (5 bin-10 bin metre), Sultan Haydar (1500 metre), Binnaz Uslu (1500 metre ve 3 bin metre engelli), Burcu Ayhan (yüksek atlama), Meliz Redif (400, 200 ve 4X400 metre), Karin Melis Mey (uzun atlama), Özge Gürler (400 ve 4X400 metre), Birsen Engin (400 metre engelli ve 4X400 metre), Pınar Saka (400 ve 4X400 metre), Halil Akkaş (5 bin metre), Mert Gırmalegese (5 bin metre), Kemal Koyuncu (5 bin ve 10 bin metre), Tuncay Örs (400 metre engelli), İzzet Safer (100, 200 ve 4X100 metre), Mustafa Delioğlu (4X100 metre), Hakan Karacaoğlu (4X100 metre), Sezayi Özkaya (4X100 metre).