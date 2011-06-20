-MİLLİ ATLET USLU, OLİMPİYAT BİLETİNİ ALDI İSTANBUL (A.A) - 20.06.2011 - Milli Atlet Binnaz Uslu'nun, İzmir'de yapılan Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası'nda aldığı dereceyle 3 bin metre engellide 2012 Londra Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandığı bildirildi. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 3 bin metre engelli yarışında 9.40.29'luk derecesiyle kendi derecesini 16 saniye geliştiren ve açık ara 1. olan Binnaz Uslu, Olimpiyat (A) Barajı'nı da aşarak Londra Olimpiyatları'na gitmeye hak kazandı. Açıklamada, Binnaz Uslu'nun şu ifadelerine yer verildi: ''Hem olimpiyat barajını aşmak hem de ülkeme yarışlarda 12 puan kazandırmak benim için gurur verici bir olay. Antrenörüm Yahya Sevüktekin ile birlikte planlı ve programlı bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını almaya başladık. Olimpiyatlara gitmeyi 1 sene önceden garantilemek benim için çok iyi oldu. Artık daha rahat bir şekilde olimpiyatlara hazırlanabileceğim. 2004 Atina Olimpiyatları'ndan sonra bu 2. olimpiyatım olacak. Burada kendimi ispat etmek istiyorum. İlk etapta elemeleri geçerek final koşmayı amaçlıyorum. Böyle büyük organizasyonlarda finallerin sonuçları önceden kestirilemez. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağım.'' Milli atletin antrenörü Yahya Sevüktekin ise ''Binnaz'dan bu başarıyı bekliyorduk. Çok çalışıyor. İzmir'de en iyi derecesini 16 saniye aşağıya çekti. Bu dereceyi daha da aşağıya indirmek istiyoruz. Olimpiyatları garantilememiz bizim için önemli bir avantaj oldu. Önümüzü daha iyi görebileceğiz'' dedi. Birsen Engin'in ise bayanlar 400 metre engellide 56.50'lik derecesiyle Olimpiyat B Barajı'nı geçerek, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na gitme şansını sürdürdüğü kaydedildi.