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Spor

Milli atlet Mizgin Ay dünya şampiyonu

Ay, Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda şampiyon oldu

13 Temmuz 2017 23:48

Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Mizgin Ay, kızlar 100 metrede altın madalya kazandı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından başkent Nairobi'de düzenlenen şampiyonada kızlar 100 metrede final koşan 17 yaşındaki Mizgin Ay, 11.62'lik derecesiyle birinci sırayı alarak, altın madalya elde etti.

Yarışın ardından Milli Takım Antrenörü Mustafa Yavaş, Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye kızlar 100 metredeki ilk altın madalyasını kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Mizgin, yarış sonrası yaptığı kısa açıklamasında, "Bu başarımı 15 Temmuz haftasında andığımız tüm şehit, gazilerimiz ve güzel ülkemize armağan ediyorum. Bu büyük başarımda emeği geçen antrenörüm Muhsin Soysal'a ve kulübüm Fenerbahçe'ye de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, genç atleti telefonla arayarak dünya şampiyonluğundan ötürü tebrik etti.

 

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