-MİLLİ ATLET KOYUNCU FİNALDE PARİS (A.A) - 05.03.2011 - 31. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metre elemelerinde piste çıkan milli atlet Kemal Koyuncu, finale yükseldi. 50 ülkeden 629 sporcunun katılımıyla, 18 bin seyirci kapasiteli Palais Omnisports Paris Bercy (POPB) salonunda düzenlenen şampiyonanın ikinci gün akşam seansında erkekler 1500 metre elemelerinde Koyuncu, piste çıktı. Serilerini ilk iki sırada bitiren atletlerin direkt finale yükseldiği yarışta, en iyi üç dereceyi yapan atletler de finalde yarışma hakkını elde etti. Birinci seride piste çıkan Kemal Koyuncu, 3.43.57'lik zamanıyla en iyi kişisel derecesine ulaşırken, seriyi ikinci sırada bitirdi ve direkt finale yükseldi. Yarışa kontrollü başlayan milli atlet, orta gruptaki yerini aldı. Dokuz kişinin yarıştığı seride, ilk turun bitimine doğru dördüncü sıraya yerleşen Koyuncu, daha sonra üçüncü sıra için Avusturyalı Andreas Votja ile çekişti. Yarışın bitmesine dört tur kala ikinci sıraya yükselen milli atlet, son turda ilk sırada koşsa da son metrelerde ikinciliğe geriledi. Seride ilk sırayı ise 3.43.51'lik zamanıyla sezonun en iyi derecesini yapan İspanyol Manuel Olmedo elde etti. Erkekler 1500 metre finali, yarın TSİ 17.20'de koşulacak. Akşam seansı milli sporcular Halil Akkaş ve Mert Gırmalegese'nin final mücadelesiyle sona erecek.