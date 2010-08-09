-MİLLİ ATLET BİRİNCİLİĞE DOYMUYOR ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - Dağ koşusunda üst üste 4 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli atlet Ahmet Arslan, birinciliğe doymuyor. Geçen hafta yapılan ve ilk kez katıldığı IAAF Grand Prix'sinden zaferle dönen milli atlet, Avusturya'nın Ebensee kentinde düzenlenen 3. ayak yarışlarında da birinciliği kimseye kaptırmadı. Kenyalı rakipleriyle girdiği zorlu mücadeleyi de şampiyon tamamlayan Arslan, böylece 200 puanla genel klasmanda birinciliğe yükseldi. Arslan, 350 metre yükseklikten başlayan ve 1.643 metre yükseklikte biten yarışmada aynı zamanda parkur rekoru kırdı.