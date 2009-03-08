Milli atlet Bekele Avrupa Şampiyonu oldu

Milli atlet Alemitu Bekele, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metrede altın madalya kazandı.



İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Alemitu Bekele Degfa, 8 dakika 46.50 saniyelik derecesiyle zafere ulaştı.



33 yaşındaki Bekele, böylece Avrupa Salon Şampiyonası'nda zafer yaşayan ilk Türk atlet oldu.



Daha önce Süreyya Ayhan, 2002 yılında açık havada Avrupa Şampiyonluğu yaşamıştı.



Yarışın ilk yarısını lider geçen milli atlet, sonraki bölümde üçüncülüğü kadar gerilese de son metlerde yaptığı müthiş atakla en yakın rakibinin 1.28 saniye önünde altın madalyaya ulaştı.



Bekele aynı zamanda 3000 metre bayanlarda yeni Türkiye rekorunu kırdı.



Portekizli Sara Moreira 8 dakika 48.18 saniye ile gümüş, İrlandalı Mary Cullen ise 8.48.47 ile bronz madalyanın sahibi oldu.



