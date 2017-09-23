Milli atlet Aslı Çakır'a ömür boyu men cezası

Türkiye Atletizm Federasyonu, Milli atlet Aslı Çakır'ı ömür boyu pistlerden men etti.

2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak tarih yazan Aslı, 3. kez dopingden ceza alarak, bu kez, Türk atletizm tarihinde adı dopingle en çok anılan sporcu olarak tarihe geçti.



Londra Olimpiyatları'nın ardından biyolojik pasaportundaki anormal veriler nedeniyle, (ilki 2004 Dünya Şampiyonası'nda olmak üzere) ikinci kez doping yapmaktan 8 yıl pistlerden men edilen, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) verdiği özel bilgiler dolayısıyla cezası 4 yıla indirilen ve bu sayede şubat ayında pistlere dönen milli atlet, bu kez ömür boyu men cezasından kaçamadı.



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yaptığı açıklamada, "Bu Aslı'nın başından bu yana gelen sürecinin bir sonucudur. Dopinge bulaşana asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin." dedi.





Aslı, ilk olarak 2004 Dünya Gençler Şampiyonası'nda doping yaptığı gerekçesiyle 2 yıl müsabakalardan men edildi. Cezasını tamamlayan milli atlet, 2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar 1500 metrede altın madalya kazanarak tarihe geçti.



Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), 2013'ün mart ayında, Aslı'nın biyolojik pasaportundaki verilerde sapmalar bulunduğunu TAF'a bildirerek, gerekli cezanın uygulanmasını istedi. TAF, milli atletin doping kurallarına aykırı hareket etmediğine ve bu nedenle ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Bunun üzerine IAAF, CAS'a başvurdu ve CAS Aslı'yı, ikinci kez doping yapmaktan 8 yıl müsabakalardan men etti.

Rio talebine ret



Daha sonra IAAF'ta patlak veren dopingde yolsuzluk ve rüşvet skandalları, Aslı'ya yaradı. CAS, soruşturma sürecinde kendilerine faydalı bilgiler verdiği gerekçesiyle Aslı'nın cezasını, 4 yıla indirdi.



Aslı, geçen yıl Avrupa Atletizm Şampiyonası ve 2016 Rio Olimpiyatları'na katılabilmek için ek indirim talep etse de, bu talebi reddedildi.



Aslı, tüm bu sürecin ardından bu yıl şubat ayında yapılan 2017 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası'nda, kulübü Üsküdar Belediyespor'un formasıyla pistlere dönmüştü.