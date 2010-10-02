-MİLLİ ATLET ARSLAN GRAND PRİX ŞAMPİYONU ANKARA (A.A) - 02.10.2010 - Milli atlet Ahmet Arslan, Dünya Dağ Koşuları Birliği (WMRA) 2010 Grand Prix'si finallerinde birinciliği elde etti. Grand Prix finalleri Slovenya'nın başkenti Ljubljana'nın kuzeyinde yer alan Smarna Gora Dağı'nda gerçekleştirildi. Ahmet Arslan, 10 kilometre mesafeli koşuyu 42.28'lik derecesiyle güçlü rakibi Yeni Zelandalı Jonathan Wyatt'ın önünde tamamlayarak, seride topladığı puanlarla WMRA Grand Prix şampiyonu oldu. Koşuda Wyatt 42.38'lik derecesiyle ikinci, Çek Cumhuriyeti'nden Robert Krupicka ise 42.45'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.