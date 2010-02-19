Milli atlet Abeylegesse'den sezonun ilk birinciliği

T24 - Milli atlet Elvan Abeylegesse, sezonu açtığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Resül-Hayme Emirliği'ndeki RAK Yarı Maratonu'nda birinci oldu.
Sezon hazırlıklarını Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yapan Elvan, yarışta 1.07.07'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı. Yarı Maraton'da bayanlarda eski Türkiye rekoru 1.13.17'lik derecesiyle Serap Aktaş'a aitti. Aktaş, bu rekoru 1997'de Osaka'da kırmıştı.
Yarışta Elvan Abeylegesse'nin ardından 2. sırayı 1.07.13'lük derecesiyle Etiyopyalı Mare Dibaba, 3. sırayı da 1.07.22'lik derecesiyle Etiyopyalı Aselefech Mergia aldı.