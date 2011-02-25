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Spor

MİLLİ ATLET ABEYLEGESSE EVLENDİ İSTANBUL (A.A)

25 Şubat 2011 22:41

-MİLLİ ATLET ABEYLEGESSE EVLENDİ İSTANBUL (A.A) - 25.02.2011 - Türk atletizminin en başarılı atletlerinden Elvan Abeylegesse, sade bir törenle evlendi. ENKA Sadi Gülçelik Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende milli atlet Elvan Abeylegesse, Semeneh Debelie ile hayatını birleştirdi. Atletizm dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı törende, milli atletin şahitliğini, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, ENKA Onursal Başkanı Şarık Tara ile ENKA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Tara, damat Semeneh Debelie'nin şahitliğini ise Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Dr. Mulatu Teşome ile ENKA Spor Kulübü Başkanı Alparslan Tansuğ yaptı. Modacı Cemil İpekçi'nin tasarladığı gelinliği giyen milli atlet, nikahın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül ise Elvan Abeylegesse-Semeneh Debelie çiftine ömür boyu mutluluk dileyerek, ''Çok duygulandım. Elvan yaptığı hizmetlerle Türkiye'ye borcunu ödedi. Ancak daha çok yapacağı işler var'' dedi.

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