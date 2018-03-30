Milli ara sona erdi; gözler Süper Lig'e çevrildi!

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Kardemir Karabükspor'u konuk ediyor.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde son iki maçında 5 puan kaybeden ve 27. haftaya 38 puanla sekizinci sırada giren kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek puan cetvelinde üst sıralara yükselmeyi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Karabükspor ise ligde kalma umutlarını sürdürmeye çalışacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Sivas temsilcisi deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

Emre cezalı, Ziya ve Mert Hakan sakat

Demir Grup Sivasspor'da, Kardemir Karabükspor karşılaşmasında Emre Kılınç kart cezası nedeniyle sahada olamayacak.

Sakatlıkları bulunan defans oyuncusu Ziya Erdal ve orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ise sağlık ekiplerinin vereceği rapor doğrultusunda kadroda yer bulabilecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Paul Papp, Auremir Dos Santos, Hakan Arslan, Thievy Bifouma, Delvin Ndinga, Arouna Kone, Hakan Bilgiç ve Carl Medjani sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Karabükspor'da ise sakatlıkları bulunan Marius Alexe, Adam Stahl, Cem Özdemir ve Ferhat Görgülü maç kadrosunda yer almıyor. Ülke milli takımından dönmeyen İzlandalı Olafur Skulason'un ise Sivas'ta kafileye dahil olacağı açıklandı.