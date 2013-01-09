'Milletvekilliğinin düşmesi'nde anlaşıldı

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesindeki 1 Nolu Yazım Komisyonu, "Milletvekilliğinin düşmesi" ile "iptal istemi" maddelerinde mutabakata vardı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Numaralı Yazım Komisyonu, BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan başkanlığında yaptığı toplantıda, "milletvekilliğinin düşmesi" ve "iptal istemi" başlıklı maddeleri müzakere etti. Komisyon, bu maddeler üzerinde mutabakata vardı.

1 Numaralı Yazım Komisyonu da MHP Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk başkanlığında yaptığı toplantıda, daha önce Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda kabul edilen "özel hayatın (yaşamın) ve aile hayatının (yaşamının) gizliliği ve korunması" ile "Konut dokunulmazlığı" maddelerindeki çekincelerin kaldırılmasını müzakere etti.

Özel hayatın ve aile hayatının gizliliği, korunması ile konut dokunulmazlığı maddesinde genel ilkelerde uzlaşma sağlanırken, bu temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasındaki bazı çekinceler devam etti.

CHP, konutta arama ve el konulmada savcılık iznini talep ederken, diğer partiler savcılık izni olmadan da idari makamların izniyle bunun olabileceğini ifade etti. Bu çerçevede konut dokunulmazlığındaki çekince de kaldı.