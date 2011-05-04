Milletvekilliğinden 1 milyon doların üzerinde kazandılar!

T24- Görev süresi 12 Haziran’da dolacak 23’üncü dönem milletvekillerinden altısı, bugüne kadar vekil maaşından 1 milyon doların üzerinde gelir sağladı. Listenin ilk sırasında AK Parti’den ayrılıp MHP’ye geçen Murat Başesgioğlu var. Eski CHP Genel Başkanı Antalya milletvekili adayı Baykal da ikinci sırada yer alıyor.



Aylık iş ve ekonomi dergisi CNBC-e Business, seçimler yaklaşırken bugüne kadar vekil maaşından en yüksek geliri elde eden milletvekillerini araştırdı. Çalışmada, halen görevde olup da en az dört dönemdir milletvekilliği yapan 34 isim değerlendirildi.

Araştırmada, milletvekillerinin elde ettiği toplam gelir hesaplanırken sadece milletvekili maaşları dikkate alındı. Kabinede görev almışlarsa aldıkları Bakan maaşı hesaplama dışı tutuldu. Ayrıca harcırah ve yolluk ödemeleri tümüyle hesaplama dışı tutuldu.

Başesgioğlu ve Ali Er liste başı

Elde edilen sonuçlara göre, bugüne kadar sadece milletvekili maaşından elde ettiği gelir 1 milyon doların üzerine çıkan tam altı isim var. Listenin tepesinde yer alan iki isim AK Parti’den ayrılıp MHP’ye geçen Murat Başesgioğlu ile AK Parti Mersin milletvekili olan Ali Er. Bu iki ismin bugüne kadar aldıkları milletvekili maaşları toplamı 1 milyon 100 bin dolar.

Ali Er ve Başesgioğlu’nu 1 milyon 42 bin dolarlık toplam maaş geliriyle CHP eski genel başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal izliyor. Daha sonra 1 milyon 28 bin dolarlık toplam geliriyle AK Parti milletvekili Köksal Toptan, 1 milyon 4 bin dolarla yine AK Parti milletvekilleri Salih Kapusuz ve Zeki Ergezen geliyor. Listedeki diğer 28 ismin bugüne kadar aldığı milletvekili maaş toplamları ise 713 bin dolarla 966 bin dolar arasında değişiyor.

Milletvekili maaşları yüksek mi?

CNBC-e Business’ın haberinde “Peki milletvekillerinin maaşları yüksek mi?” sorusu da soruluyor ve şu cevap veriliyor: "Aylık 6 bin dolar civarı kazanan Türk milletvekillerinin, dünyanın başka ülkelerinde kendilerinden daha yüksek maaşa sahip meslektaşları var. Örneğin Norveçli parlamenterler 7 bin 500, Avusturyalılar 8 bin dolar alıyor. Fakat rakamsal değil de oransal bir okumayla tablo birden değişiyor. Türkiye’de aylık vekil maaşlarının 10 bin dolarlık yıllık kişi başı milli gelire oranı yüzde 60’a ulaşıyor. Bu oran Norveç’te yüzde 7.5, Avusturya’da ise 16 civarında seyrediyor. Böylece az mı, çok mu sorusunun cevabı da kendiliğinden cevaplanıyor."