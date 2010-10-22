'Milletvekilliği teklif edildi ama ben Allaha yakın olmayı seçtim'

T24 - Saygı Öztürk, Fethullah Gülen’i konu alan, ‘’Okyanus Ötesindeki Vaiz’’ adıyla çıakrdığı yeni kitabında, Gülen’in 2001 yılında Türk makamlarının talebi üzerine ABD’deki noter huzurunda avukatlarıyla birlikte verdiği şu ifadelere yer verdi: Milletvekilliği adaylığı teklifi aldım ancak; ben bu görev yerine, Allah’a yakın olmayı, Allah’ın emrini seçtim’’ dediği iddia edildi.





Öztürk kitabında MİT'in cemaat için hazırladığı ilk rapor da yer aldı. Gazeteport'ta yer alan haber şöyle:





'Benim okulum yok'



Gülen, hakkındaki soruşturmalar nedeniyle New Jersey eyaletinde verdiği ve Türkiye’ye gönderilen ifadesinde, ülkedeki laik yönetimi değiştirme gibi bir amacı olmadığını savunuyor ve ‘’Türkiye ya da başka yerde hiçbir okul kurmadım. Eğitime önem veririm ve benim cesaretlendirmemle bazı okullar açılmış olabilir. Nerede okul açıldığını da bilmiyorum, hiçbir zaman bu okullara gitmedim ’’ dedi. Gülen bir başka soruya da ‘’Kesinlikle, Said-i Nursi’nin varisi değilim’’ cevabını verdi.





'Özel torba imamlar'



Saygı Öztürk kitabında, Polis Enstitüsünden yeni mezun olan komiser muavinlerine ‘’Çift torbadan’’ kura çektirilerek, Gülen cemaatine yakın olanların, İstihbarat ve KOM Şubelerine tayinlerinin çıkarıldığını, bu olayın ilk kez Ünal Erkan’ın Emniyet Genel Müdürlüğü döneminde denenmek istendiğini ve Erkan’ın Polis Enstitüsüne baskın yaparak, kurayı iptal ettirdiği açıklanıyor.



Kitapta, cemaat hakkında 1991 yılında dönemin İstihbarat Daire Başkanı Tuncer Meriç tarafından hazırlanan ilk rapora da yer veriliyor. Bu raporda ‘’Evlerde ailelerin izniyle yetiştirilen zeki ve çalışkan öğrenciler, Polis Kolejine geldiklerinde sınıf, dönem ve okul imamları tarafından eğitilmektedirler’’ deniliyor.





'Kola içmek günah'



Gülen’in bir zamanlar sağ kolu olan Nurettin Veren ile yapılan röportajın da bulunduğu kitapta Veren, ‘’Cemaatte fotoğraf çektirmek yasaktır, kimsenin evlilik fotoğrafı yoktur. Çocuklarımızın da ilk fotoğrafları, ilkokula giderken çekilen vesikalık oldu’’ diyor. Veren cemaatte kola içmenin de günah olduğunu öne sürüyor. Veren, ‘’Fethullah Gülen, Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanına ulaştırılan bilgileri, üç beş dakika da olsa, onlardan önce öğrenir’’ diyor ve cemaat içinde bazı kişilerin de Gülen’in talimatıyla telefonlarının dinlendiğini iddia ediyor.





'Hocadan 10 milyar dolar'



Kitapta Akın Birdal suikastine adı karışan Astsubay Cengiz Ersever’in polis ifadesine de yer verildi. Ersever bu ifadesinde ‘’1995 yılında İstanbul’a tayinim çıkınca, Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım beni aradı. İstanbul mafyasını araştırmamı istedi. Ben de bu araştırma sonucu Sedat Peker’in çok büyük rant sahibi olduğunu, Fethullah Gülen tarafından bu şahsa 10 milyon dolar para transfer edildiğini öğrendim’’ diyor



Kitapta, MİT’in Susurluk olayı sırasında hazırladığı raporda da yer alan, Fethullah Gülen ile ilgili bilgi notu da bulunuyor. Ayrıca İstanbul eski Valisi Erol Çakır’ın 2001 yılında İçişleri Bakanına gönderdiği ‘’Emniyet içindeki Fethullahçı yapılanma’’ başlıklı raporun tam metinine de yer veriyor. Kitapta bir süre tutuklu kalan eski Emniyet Genel Müdür yardımcısı Emin Aslan’ın cezaevi koğuşunda çekilen fotoğrafları da bulunuyor.









