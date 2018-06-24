Milletvekilliği genel seçimlerinde son durum ne?

Türkiye, cumhurbaşkanı ve genel milletvekili seçimleri için bugün (24 Haziran 2018) sandık başına gitti. Yurt içinde 56 milyon 322 bin 632 kişi, 180 bin 65 sandıkta oy kullandı. Seçimler yüzde 90'a yaklaşan rekor bir katılımla yapıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, milletvekili seçimlerinde AKP 42,4, CHP 22,7, HDP 11,3, MHP 11,2, İyi Parti, 10,1 oy oranına ulaşarak Meclis'e girdi. Millet İttifakı çatısı altında seçime katılan Saadet Partisi'nin oy oranı ise 1,4'te kaldı.

81 ilde saat 08:00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17:00'de sona erdi ve oy sayımı başladı.

Türkiye'de seçim sonuçlarını takip eden tek resmi haber ajansı durumunda olan Anadolu Ajansı (AA) aboneleriyle verilerini paylaşmaya başladı.

TIKLAYIN: T24'ün seçim sayfası

İşte dakika dakika Milletvekilliği Genel Seçimleri sonuçları:

19.12 - Açılan sandık yüzde 17

19.27 - Açılan sandık yüzde 26

19.41 - Açılan sandık yüzde 35

20.02 - Açılan sandık yüzde 48

20.22 - Açılan sandık yüzde 59.74

20.47 - Açılan sandık yüzde 72.83

21.38 - Açılan sandık yüzde 90.98

22.21 - Açılan sandık yüzde 96.46

Milletvekili genel seçimlerinde sandıkların yüzde 99,2'si açıldı. AKP ve MHP'den oluşan "cumhur ittifakı", 340, CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan "millet ittifakı" 191 milletvekili çıkardı. HDP'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) giren milletvekili sayısı 67 oldu.

Partilere göre, milletvekili dağılımı şöyle gerçekleşti:

AKP: 291

MHP: 49

CHP: 146

İyi Parti: 47

Saadet Partisi: 0

HDP: 67