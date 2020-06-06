Milletvekilliği düşürülerek tutuklanan ve Koronavirüs sebebiyle tahliye edilen CHP'li Enis Berberoğlu: Demokrasiye katkısı olacaksa mutlu oluruz

Parlamento üyeliği düşürülmesinin hemen ardından tutuklanan ve ardından yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle tahliye edilen CHP milletvekili Enis Berberoğlu, gözaltına alınmadan önce kendisiyle ilgili süreci, “Hukuksal süreç siyasal süreçle zehirlendi. Ödenmesi gereken bir bedelse, bu bedeli ödeme sırası bize gelmişse öderiz” diye değerlendirdi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Berberoğlu gözaltına alınmadan önce İstanbul’a gidiş yolunda neler yaşandığını anlattı. Tanrıkulu, TBMM’deki fezlekenin okunmasının ardından Beberoğlu’yla birlikte Ankara’dan İstanbul’daki evine gitmek üzere yola çıktıklarını ifade etti.

Tanrıkulu, Berberoğlu’nun yol boyunca son derece moralli olduğunu belirterek hakkında verilen kararla ilgili olarak, “Hukuksal süreç siyasal süreçle zehirlendi. Bunu hep ifade ediyordum zaten. Ödenmesi gereken bir bedelse, bu bedeli ödeme sırası bize gelmişse öderiz!” dediğini aktardı.

Tanrıkulu, Berberoğlu’nun bu sürecin sonunda Türkiye’nin demokratikleşmesine katkısı olması durumunda çok mutlu olacağını ifade ettiğini belirtti.