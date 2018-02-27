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Milletvekilliği düşürülen HDP'li Yıldırım: Özgürlük mutlaka kazanacak

"Bir darbe ile milletvekilliğim düşürüldü"

27 Şubat 2018 21:55

Milletvekilliğinin ‘darbe’ ile düşürüldüğünü ifade eden HDP’li Ahmet Yıldırım, görev süresi boyunca herhangi bir şahsi menfaat ve beklentisi olmadığını belirterek, “Özgürlük mutlaka kazanacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak kullandığı ‘padişah bozuntusu’ ifadeleri nedeniyle, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ gerekçesiyle milletvekilliği düşürülen Yıldırım, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir darbe ile milletvekilliğim düşürüldü. Milletvekilliğim süresince bu onurlu vekalete layık olmaya çalıştım. Hiç şahsi hesap ve menfaat beklentim olmadı. Tüm çabam halkımıza barış ve özgürlük sağlamak oldu. Ömrüm boyunca Muş'un bu vekillik onurunu taşıyacağım. Özgürlük mutlaka kazanacak” ifadelerini kullandı.

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