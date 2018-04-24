Milletvekilliği aday adayları, başvurularını e-Devlet'ten yapacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 24 Haziran'daki seçimler için, milletvekilliğine aday adayı olmak isteyenlerin sabıka kayıtlarını e-devlet üzerinden alabileceklerin açıkladı. Aday adayların aldıkları belgeyi Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edebileceklerini belirten Gül, "YSK ile de görüşüldü, onlar da kontrol edebilecek. Sistemi açtık. 'Milletvekilliği adaylığı' diye bir buton koyduk, bugün itibarıyla başladı" dedi.

Adalet Bakanı Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanlığı'nın, adli sicil kayıtlarının e-Devlet'ten alınmasına ilişkin bir çalışması olduğunu anlatan Gül, şunları söyledi:

"Milletvekili adayları, adliyeye gitmeden sabıka kayıtlarını e-Devlet üzerinden alabilecekler, Yüksek Seçim Kuruluna verebilecekler. YSK ile de görüşüldü. Onlar da kontrol edebilecek. Sistemi açtık. 'Milletvekilliği adaylığı' diye bir buton koyduk. Bugün itibariyle başladı. Vatandaşlarımız adliye koridorlarında sabıka kaydı için uğraşmayacaklar, milletvekilliği için. Adalet Bakanlığı e-Devlet üzerinden entegre etti. Dolayısıyla oradan tıklayarak adaylık için başvurularını yapabilirler, herkese hayırlı olsun."