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Dünya

MİLLETVEKİLLERİNİN KALDIĞI OTELE SALDIRI: 15 ÖLÜ MOGADİŞU (A.A)

24 Ağustos 2010 15:15

-MİLLETVEKİLLERİNİN KALDIĞI OTELE SALDIRI: 15 ÖLÜ MOGADİŞU (A.A) - 24.08.2010 - Somali'de hükümet yetkilileri ve milletvekillerinin kaldığı Mogadişu Oteli'ne düzenlenen saldırıda 15 kişi öldü.  Milletvekili Muhammed Hasan, Reuters haber ajansına verdiği bilgilerde otele silahlı kişilerin saldırıda bulunduğunu belirtti.  Afrika Birliği sözcüsü Barigye Bahoku da otele bir intihar bombacısı ve silahlı bir kişinin saldırı düzenlediğini söyledi. Bohaku, oteli kuşatan güvenlik güçlerinin silahlı başka bir kişiyi daha aradığını kaydetti.    Binadan dışarı fırlayan bir otel görevlisi de saldırganlardan birinin intihar bombacısı olduğunu ve kendini havaya uçurduğunu söyledi.  Görgü tanıkları, silah seslerinin kesildiğini ve polisin otele girdiğini ifade etti. Saldırı sırasında devlet başkanlığı sarayının yakınında bulunan otelde çok sayıda Somali milletvekilinin bulunduğu kaydedildi. 

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