Milletvekillerinin hakları genişliyor

Meclis Başkalığı’na 4 partinin uzlaşısıyla sunulan teklif yasalaşırsa, vekil araçlarına trafikte ceza kesilmeyecek, protokoldeki sıraları öne çekilecek, ayrıca ömür boyu diplomatik pasaport taşıma hakları olacak.



4 partiye mensup 12 grup başkanvekilinin imzaladığı yasa teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Teklife göre, milletvekillerinin önceden plakasını bildirecekleri bir araçlarına trafikte ceza kesilmeyecek. Ayrıca geçiş üstünlüğü sağlanacak.

— Teklifin yasalaşması halinde, milletvekillerinin protokoldeki yerleri düzenlenecek. Milletvekilleri, illerdeki törenlerde varsa kuvvet komutanlarından yoksa validen sonra yer alacak. Ayrıca törenlerde, emekli vekiller için de yer ayrılacak.

— Teklif ile vefat eden milletvekilleri için Ankara dışında yapılacak cenaze törenleri de valiliklerce organize edilecek.

— Yeni yasanın milletvekillerine getireceği bir başka ayrıcalık da, ömür boyu diplomatik pasaport hakkı olacak. Ayrıca milletvekillerine kimlik kartı yerine rozet verilecek.

— Teklife göre, milletvekilleri kamuya ait sosyal tesislerden, o tesislerin en üst düzey yöneticisinin imkanları dikkate alınarak yararlanacak.

— Teklifle ayrıca milletvekillerinin maaş dışındaki ödenek ve yolluklarının da Başbakanlık Müsteşarı’na denkliği düzenlenecek.

— Bunun yanı sıra, milletvekilleri, eski milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanlara silah taşıma ve bulundurma ruhsatı verilecek.

— Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, ilerleyen günlerde ilgili komisyona sevk edilecek.