-MİLLETVEKİLLERİNİN EN HIZLISI TUNÇAK OLDU ANKARA (A.A) - 26.12.2010 - Parlamenterler Spor Kulübü Derneği ile Ankara Otomobil Sporları Kulübü'nün (ANOK), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 90. yılı nedeniyle engelliler yararına ortaklaşa düzenlediği otomobil slalom yarışında birinciliği, erkeklerde AK Parti Bursa milletvekili Mehmet Tunçak, bayanlarda ise AK Parti Konya milletvekili Ayşe Türkmenoğlu kazandı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) tören alanında hazırlanan pisteki yarışmada, 22 milletvekilinin yanı sıra TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan ile yardımcısı Sadık Yamaç da mücadele etti. AK Parti Şanlıurfa milletvekili Çağla Aktemur Özyavuz ile Konya milletvekili Ayşe Türkmenoğlu da yarışmaya katılan 2 bayan vekil olarak yer aldı. Antrenman turlarının startını Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf verirken, yarışmanın başlangıç bayrağını ise TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin kaldırdı. Yarışma öncesi AK Parti İstanbul milletvekili görme engelli Lokman Ayva, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu eski başkanı Mazhar Demiralp ile sanatçı Metin Şentürk de FİYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan ile birlikte gösteri sürüşüne katıldı. Yarışmanın startını veren Mehmet Ali Şahin, açıklamasında yarışmaya katılmayı arzu ettiğini, ancak TBMM Genel Kurulu nedeniyle vazgeçtiğini söyledi. ''Otomobil kullanmayı severim ama öyle fazla süratle bir şoför değilim'' diyen Şahin, şöyle konuştu: ''Parlamenterler Spor Kulübü'nü böylesine anlamlı faaliyeti nedeniyle tebrik ediyorum. Meclisin 90. yıl etkinliklerine renk katıyorlar. Daha önce de değişik etkinlikler içinde yer almışlardı. 2010'un son günlerinde böyle bir etkinlik bizleri memnun etti. Ayrıca engelli vatandaşlarımızı hatırlayarak, onlar adına koşuyor olmaları hepimizi sevindirmektedir. Ancak 90 civarında akülü tekerlekli sandalye verileceğini söylediler. Bunu ben biraz az buluyorum. Sponsorlarımıza çağrıda bulunuyorum. Bunu en az 150'ye çıkarsınlar. Bu kadar reklamın ve tanıtımın karşılığı 90 sandalye olmamalıdır diye düşünüyorum.'' Gazetecilerin ''Siz yarışsaydınız performansınız nasıl olurdu'' sorusuna Şahin, ''Bilemiyorum. Parkuru gördüm. Engellerle ilgili deneyimim yok. Önce biraz egzersiz, idman yapmak gerekirdi. Arabaya binseydim, birkaç sefer gitseydim, herhalde ne yapacağımı söyleyebilirdim'' yanıtını verdi. ''Favoriniz var mı'' sorusuna ise Şahin, ''Geçtiğimiz yıllarda yapılan yarışmalarda Zülfikar İzol bey dereceye girmiş. Diğer arkadaşlarımızın performansını bilmiyorum. Zülfikar, tekrar iddialıyım dedi. Ben de sizler gibi sonucu merakla bekliyorum'' diye cevaplandırdı. İki bayan milletvekilinin de yarışmada yer aldığını belirterek, ''Doğrusu onların dereceye girmelerini arzu ediyorum'' diyen Şahin, ''Biraz ayrımcılık'' denilmesi üzerine de ''Burada ayrımcılık olmaz. Onlar kendi ayrımcılıklarını kendileri yaparlar ama eşit şartlar altında tabi'' değerlendirmesinde bulundu. -''CENTİLMENCE YARIŞ''- Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf ise FİYAPI'nın sponsorluğunda 90 engelli vatandaşa akülü sandalye temin etmek için TBMM ile ortaklaşa bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, ''FİYAPI'nın sahibi Fikret İnan'a hassasiyetinden dolayı teşekkür ederim. Kendisinin özürlülerin eğitimi noktasında da geçen yıl İstanbul'da temel atma törenine katılmıştık. Bir okul girişimleri olmuştu. Tabii ki engelli vekilimiz Lokman Ayva ve Metin Şentürk yarışmanın favorileri. Centilmence bir yarış olmasını temenni ediyorum'' diye konuştu. -''METİNLER NAL TOPLUYORDU''- ''Ben baktım önde kimse yok, arkaya baktım Metinler nal topluyorlar'' diye espri yapan görme engelli milletvekili Lokman Ayva da şunları söyledi: ''Başta sayın bakanımız olmak üzere bu kadar milletvekilimiz, özürlü vatandaşlarımızın hayatlarının daha iyi noktaya gelmesi ve özürsüz vatandaşlarımızın, bütün milletimizin bu noktada dikkatini çekmek için önemli katkıda bulundular. Hep beraber, aynı ortamlarda hayat daha güzel olacak. Bu hediye edilecek 90 akülü sandalye ile en az 90 kişinin hayatı daha iyiye gidecek. Ben bütün özürlü arkadaşlarıma şu mesajı vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi TBMM, sanatçılar, iş adamları, sporcular, gazeteciler özürlüleri çok seviyor. Bizim hayatın içine girmemizi istiyorlar. Daha çok sokakta olmamız gerektiğini, daha çok eğitim ve iş hayatında olmamız gerektiğini, daha çok pikniklere, sinemalara, tiyatrolara gitmemiz gerektiğini söylüyorum. Evde 4 duvarın arasında hapis kalmak yerine, hayatın içine girmelerinin önemli olduğunu söylemek istiyorum.'' -''BU DENEYİM BANA BİRAZ AZ GELİYOR''- Sanatçı Metin Şentürk ise ''Bu deneyim bana biraz az geliyor. Duyarlılığı artırma adına güzel bir etkinlik. Umarım toplumdaki duyarlılık birazcık daha artar. Değerli dostlar, iş adamları, gönül insanlarını böyle konularda duyarlı olmaya davet etmek için yapılmış bir iştir. Çok anlamlı buluyorum, önemsiyorum ve o yüzden de buradayım'' dedi. FİYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan da TBMM'nin kuruluşunun 90. yılında böyle bir organizasyonun içinde yer almaktan gurur duyduklarını belirterek, ''Bizim engellilerle ilgili yaptığımız bir çok etkinlik var. Engellerinin daha çok bilinçlendirilmesi, evde olanların sokağa çıkmasıyla ilgili yapılan organizasyonlarımız var. Bu organizasyon da onlardan birisi'' diye konuştu. Vekillerin zamana karşı gerçekleştirdiği yarışmada, erkeklerde birinciliği 33.10 saniye ile AK Parti Bursa milletvekili Mehmet Tunçak, 33.54 ile ikinciliği Aydın milletvekili Mehmet Erdem ve üçüncülüğü de 33.56'lık zamanıyla Samsun milletvekili Fatih Öztürk kazandı. Bayanlarda ise 43.64'lük derecesiyle Konya milletvekili Ayşe Türkmenoğlu birinci olurken, Şanlıurfa milletvekili Çağla Aktemur Özyavuz da 45.17'lik zamanıyla ikinci sırada yer aldı. Yarışma sonrası bütün milletvekillerine Mehmet Ali Şahin ve Antalya milletvekili Abdurrahman Arıcı tarafından madalya, dereceye girenlere ise kupaları verildi. -YARIŞMADAN NOTLAR- Otomobil slalom yarışmalarının gösteri sürüşlerine yardımcı pilot olarak katılan Metin Şentürk ve Lokman Ayva arasında ilginç diyaloglar da yaşandı. Yarışma alanına doğru ilerlerken Metin Şentürk, ''Arkadaşlar asıl yarış şimdi başlıyor'' ifadesine karşılık Ayva, ''Metin copilot, ben asıl pilot'' yorumunda bulundu. Sürüş sonrası ise direksiyon koltuğuna Şentürk geçince Ayva, ''Arkadaşlar kurtarın beni, bakanım beni de kurtar'' diye seslendi. Şentürk'ün Bakan Kavaf'a ''Bakanım sizi de bindirelim'' demesi üzerine Kavaf ''Yok ben binmeyeyim'' diyerek espri yaptı. Metin Şentürk'ün ''Bir asfalt, bir de Metin mi ağlıyordu'' diye sorusu üzerine Ayva gülerek, ''Bir asfalt, bir Metin, bir de asfaltın anası ağlıyordu'' diye cevap verdi. Bakan Kavaf'ın ''Görme engellilerimizi araba kullanmaya teşvik eden birşey olmaması gerekir'' demesi üzerine Şentürk, ''Eğer bütün görme engelliler anahtar alırsa vay bu ülkenin haline'' diye esprili yanıt verdi. Gazetecilerin ''Deneyiminiz var mıydı'' sorusuna ise Ayva, ''Ara sıra kullanıyordum. Aslında dikkat ederseniz, hiç bir trafik kazasını körler yapmamıştır. Ama ehliyet almaya gitsek, ehliyet vermezler'' diye cevaplandırdı.