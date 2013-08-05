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'Milletvekillerinin birçoğu sadece biyolojik Alevi'

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Kayseri'nin Sarız İlçesi Çağşak Köyü'ndeki Cemevi açılışında Alevi milletvekillerinin büyük bölümünün 'Biyolojik Alevi' olduğunu söyledi

05 Ağustos 2013 14:57

 

Kayseri'nin Sarız İlçesi Çağşak Köyü'ndeki Cemevi açılışında konuşan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Alevi milletvekillerinin büyük bölümünün “Biyolojik Alevi” olduğunu söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Cafer Zengin’in haberine göre, Aygün, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın, Gezi Parkı eylemlerini ardından, daha önce rafa kaldırdığı “Alevilik açılımını” yeniden ülke gündemine taşıdığını bildirerek, "Gezi'nin içine Aleviler öyle bir katıldı ki, Tayyip Erdoğan'ın feleği şaştı. Sonra, Alevi dosyasını yeniden açtı" dedi.

 

Gezi'de ölenlerin çoğu Aleviydi

 

Aygün, “Gezi olaylarında ölen, yaralanan, sakatlananlar, gözaltına alınanların önemli bölümü Aleviydi. Ama, bu bir Alevi isyanı olarak algılanmamalıdır. Böyle algılarsak Gezi'nin ruhuna da ters laf etmiş oluruz. Ama en önde yer alan ve 19 yaşındaki çocuklarını vahşice bir cinayete kurban veren Alevi topluluğu var" ifadelerini kullandı.

 

'Üzülerek söylüyorum ama...'

 

Paneldeki konuşmasında sorulan bir soru üzerine çeşitli siyasi partilerde bulunan bazı Alevi milletvekillerine 'Biyolojik Alevi' benzetmesi de yapan Aygün, "Bunu üzülerek söylüyorum ama çoğu 'Biyolojik Alevidir.' Sadece Alevi bir anne ve babadan doğmuşlardır, Alevilik bilinci ölüdür. Ama ben yüzde 90'ı Alevi olan bir ilin milletvekiliyim. Bu nedenle Alevi hassasiyetlerini dile getirmek görevim" dedi.

 

Erdoğan yapıyorsa Kılıçdaroğlu da yapmalı

 

Aygün, panelde kendisine yöneltilen, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, neden Alevi kimliğini ön plana çıkarmıyor?" sorusuna "Ben etnik ya da sadece inanç kimliğiyle siyaset yapılmasına karşıyım, ancak Recep Tayyip Erdoğan gibi faşist bir diktatör, imam hatiplerle yatıp, imam hatiplerle kalkıyorsa, 'En iyi nesil imam hatiplerdir, dindar, kindar nesil kuracağım' diyorsa, Kılıçdaroğlu da, Hacı Bektaş'la övünmelidir. Bunu muhakkak söylemelidir. Yani Erdoğan yapıyorsa, Kılıçdaroğlu da yapmalıdır" şeklinde yanıt verdi.

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