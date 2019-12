Milletvekillerinin avuç izi alınacak

TBMM’nin 2010 bütçesinden Genel Kurul salonundaki elektronik sistemin yenilenmesiiçin 2 milyon 130 bin lira ayrıldı.



2 milyon 130 bin lira ayrılan yenileme işleminde Güney Kore modeli ön plana çıkıyor. Her masaya laptop konulacak, milletvekillerinin avuç içi izi alınacak. Taslağa göre Genel Kurul salonundaki mikrofonlar da yenilenecek. 580 mikrofon için 700 bin lira ayrıldı. Bu karar, konuşmaların arka sıralardan duyulmaması nedeniyle alındı. Proje kapsamında milletvekillerinin oturdukları yerden çalışmalarına yönelik tüm sistemin yenilenmesi düşünülüyor. Buna göre milletvekili sıralarına sabit laptoplar monte edilecek. Her bilgisayardan komisyon ve genel kurul gündemi, Meclis’e sevk edilen tasarılar, Meclis’in çalışmasıyla ilgili her türlü bilgi yer alacak. Yazılı doküman dağıtılmasına son verilecek. Milletvekilleri masalarındaki laptopa önce şifresini yazacak, ardından da parmak izi veya avuç içi tanıtımı yapacak. Her milletvekili oturduğu yerdeki laptopu bu sayede kolaylıkla kullanacak. TBMM’nin partilerarası komisyonu, içtüzük taslağını hazırlarken yeni teknolojiyi gözönünde bulundurmuştu.



Güney Kore Modeli öne çıkıyor



Bu sistemin nasıl kurulacağına karar verilmeden önce dünya parlamentoları inceleniyor. Bu konuda en iyi uygulamanın Güney Kore’de olduğu belirtiliyor. Bir heyet Güney Kore’nin de içinde olduğu bazı parlamentolarda inceleme yapacak. Hazırlanan rapor doğrultusunda sisteme karar verilecek. Komisyonun Başkanı Salih Kapusuz, parmak izi yerine avuçizi alınması gerektiğini savunarak şöyle demişti: “Yaşlandıkça parmak izi belirsizleşebiliyor. Örneğin Ülkü Güney yıllarca cerrahlık yapmış, parmak izi sorunu yaşıyor. Artık sistem milletvekillerini avuç içi ile tanıyacak. Yıllar geçse de avuç içi izinin belirginliğini yitirmediği tespit edilmiş, biz de o yönteme döneceğiz.”