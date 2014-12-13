Milletvekillerine trafik cezası kesilemeyecek, implantlarını bile Meclis ödeyecek!

Mayıs 2013’te gündeme gelen ancak TBMM’de son dakikada uzlaşmanın bozulması nedeniyle yasalaştırılamayan “milletvekili yasa teklifi” aylar sonra yeniden gündeme alındı. Taslağa göre vekillerin implantları bile Meclis bütçesinden karşılanacak olan vekillere trafik cezası kesilemeyecek. Taslak protokol sıralamasında da bir değişiklik yaparak milletvekillerinin askerlerin önüne geçmesini öngörüyor.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde milletvekili maaş ve özlük haklarına ilişkin yaptığı çıkış, iki hafta önce yapılan bir çalışmanın ortaya çıkmasına yol açtı.

‘Akçeli işlere girmeyin’

İktidar ve muhalefet grupları milletvekili yasasının da ele alınarak TBMM’den geçirilmesi konusunda uzlaştı. Ancak CHP ve MHP liderleri, milletvekili maaşları konusunda grup yönetimine, “akçeli düzenlemelere girmeyin” talimatı verdi. CHP ve MHP’li temsilciler, AKP’ye maaş dışındaki diğer özlük ve sosyal haklar düzenlemelerini görüşebileceklerini belirterek çalışmalara başladı. Son toplantı 2 hafta önce yapıldı.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, tasarıda maaş düzenlemesine yer verilmesine kesinlikle karşı olduklarını kaydetti. Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu ise, “Etik Kurul oluşturulmasına ilişkin toplantılar sırasında milletvekili yasasının da görüşülmesi konusunda uzlaşmaya varıldı; Taslak metni Türk Parlamenterler Birliği’ne gönderdik” dedi. Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil, “Teklifte parayla ilgili bir tek düzenleme yok” diye konuştu.



İmplant parası Meclis’ten

“Milletvekili Yasası Teklifi” taslağında şu düzenlemeler yer alıyor:

- Vekillere verilen diplomatik kırmızı pasaport, görevi sona erenlere de verilecek. Yani bir kez vekil olan ölünceye kadar kırmızı pasaport taşıyacak.

- Vekillerin devlet protokolündeki yerleri öne çekiliyor; milletvekilleri kuvvet komutanları ve YÖK Başkanı’nın önüne geçecek.

- Sağlık harcamaları da yeniden düzenlendi; gözlük alımından, implant yaptırmaya, katkı paylarından, yurtdışındaki tedavilere kadar sağlık harcamalarının neredeyse tamamı TBMM tarafından karşılanacak.

- Vekillere devlete ait sosyal tesisleri istedikleri gibi kalmanın yolu açılacak.

- TBMM Üyeliği İle Bağdaşmayan İşler Hakkındaki Kanun’nun 3. maddesinde geçen, “Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikâp, kaçakçılık ve döviz suçları gibi devletin maddi çıkarlarıyla ilgili davalarda Devlet aleyhine vekil olamazlar” ifadesine teklifte yer verilmedi. Böylece zimmet, kaçakçılık gibi konularda milletvekilleri devlet aleyhine avukatlık yapabilmenin yolu açılmış oldu.

- TBMM üyelerine, seçildikleri dönemi gösterir ve diğer özelikleri Başkanlık Divanı’nca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen rozet ve kimlik verilecek.



Vekile trafik cezası yok

- Aktif milletvekilliği görevini yürütenlere trafik cezası kesilmeyecek. Mevcut uygulamada milletvekilleri araçlarına kesilen cezalar için TBMM’den yazı alıp bunu Emniyet Müdürlüğü’ne götürüp cezaları sildirebiliyor. Yeni düzenleme için böyle bir işleme gerek kalmadan kanuni güvence altında ceza kesilmemiş olacak. Taslağın ilk halinde trafik cezası kesilmeyecekler arasında yer alan, “eski milletvekilleri” son düzenlemede metinden çıkarıldı.

- Yasa teklifinde yer alan başta CHP’nin karşı çıktığı vekil araçlarına trafikte geçiş üstünlüğü düzenlemesi ise metinden çıkarılacak. Taslağa göre vekil araçları geçiş üstünlüğüne sahip ambulans, itfaiye aracı, kazaya müdahale etmek için giden trafik araçları ve koruma araçları ile korunan araçlar gibi muamele görecek. Vekiller böylece Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve bakanların araçları gibi trafiğe takılmadan yol alabilecek.