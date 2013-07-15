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Milletvekillerine tatilde okumaları için 'Sessiz Devrim' kitabı

Başbakanlık, 2002-2012 yılları arasında atılan adımların anlatıldığı ve önsözünü Başbakan Erdoğan'ın yazdığı 'Sessiz Devrim' isimli bir kitap yayımlayarak, TBMM’nin tatile girmesi üzerine yazın okunması için milletvekillerine dağıtıldı

15 Temmuz 2013 22:08

Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, önsözünü Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yazdığı ve 2002-2012 yılları arasında Türkiye'de demokratikleşme adına atılan adımların anlatıldığı "Sessiz Devrim" kitabı yayınladı.

Hürriyet gazetesinden Ümit Çetin'in haberine göre, TBMM’nin tatile girmesinin ardından yazın okunması için milletvekillerine dağıtılan kitap ile Türkiye’nin demokratik değişim ve dönüşüme ilgi duyan yerli ve yabancı araştırmacılara referans olması amaçlanıyor.

Atılan adımların yıl yıl maddeler halinde sıralandığı kitabın önsözün de ise Başbakan Erdoğan'ın şu ifadeleri dikkat çekiyor:

 

Yükselen yıldız

 

"Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi, çok daha etkin, çok daha itibarlı bir konuma ulaşabilmesi, yeniden büyük Türkiye için reformlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki Türkiye gerekli değişim ve dönüşümü, gerekli reformları gerçekleştirdiği müddetçe bölgesinde çok daha önemli bir faktör haline gelecek, güçlü ekonomisi, ileri demokrasisi ve aktif dış politikasıyla dünyanın yükselen yıldızı olmayı sürdürecektir.

 

Yol haritası

 

Elinizde bulunan bu kitapçık, 2002-2012 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz ve 'Sessiz Devrimler' olarak addedilen köklü kamu reformlarımız hakkında bir envanter sunmaktadır. Bundan sonra ki reform süreci için bir yol haritası niteliği taşıyan bu önemli çalışmanın gelecek kuşaklar için önemli bir kaynak, önemli bir referans teşkil edeceğine inanıyorum. Bu vesileyle reformların hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen tüm kurumlara ve kişilere en içten şükranlarımı sunuyorum."

 

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