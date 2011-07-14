Milletvekillerine özel şoför geliyor

T24 - TBMM’de geçen yasama döneminde milletvekillerine tanınan üçüncü personel hakkı bu dönem uygulanacak.



Meclis Başkanlık Divanı, dün yaptığı ilk toplantıda üçüncü personel tahsisiyle ilgili karar aldı. Halen sekreter ve danışman çalıştırabilen milletvekilleri üçüncü elemanı “yardımcı personel” olarak kullanabilecekler. Bu personel için üniversite mezunu olma şartı aranmayacak. En az lise mezunları arasından seçilecek üçüncü personel şoför, ikinci bir sekreter veya ikinci danışman olabilecek.



TBMM mevzuatına göre milletvekillerinin halen çalıştırdıkları danışmanların üniversite mezunu olması gerekiyor. Üçüncü personelin maaşını TBMM Başkanlığı belirleyecek. Bakanlar Kurulu üyeleri ve komisyon başkanlarına üçüncü yardımcı personel verilmeyecek.

CHP’liler oda istedi



TBMM Başkanlık Divanı’nda üye sayısının 17’den 18’e çıkması nedeniyle yaşanan oda sıkıntısı da toplantıda görüşüldü. CHP Denizli Milletvekili ve İdare Amiri Adnan Keskin, kendisine ve diğer 2 CHP’li katip üyeye düşen odaların AKP'li üyelerce kullanıldığını belirterek, kendilerine oda tahsisinin yapılmasını istedi. Bunun için Meclis Genel Sekreterliği çalışma yapacak.

