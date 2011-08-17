Milletvekillerine Osmanlı esintili çalışma ofisi verilecek







Hülya Karabağlı





T24/ ANKARA - TBMM Başkanlığı’nın 2013 yılına yetiştirmeyi planladığı ‘Yeni Halkla İlişkiler’ Binası’nda milletvekilleri konfor içinde çalışacak. 40 metre karelik odalarda, sıcak su, kahve ve çay makineleri olacak. Milletvekilleri odalarına parmak izi kartlı sistemle girecek. Odaların dekorasyonunda Osmanlı esintisi var. Osmanlı saraylarının en önemli süslemelerinden Hereke motiflerinin milletvekili odalarında kullanılması düşünülüyor.

6 ay AR-GE çalışması yapıldı



Yeni Halkla İlişkiler Binası’nın ‘iç mekân’ ve ’ çalışma ofisi’ tasarımında ince elenip sık dokundu. 6 aylık bir Ar-ge çalışması yapıldı. Prof. Dr. Clemens Holzmeister tarafından gerçekleştirilen TBMM Ana merkez bina, tarihi tasarım arşivleri, Milli Saraylar Türk -Osmanlı mimari yapısı, envanterleri dekorasyon gözden geçirildi.



Kâğıtsız dönem hedefleniyor



Milletvekili çalışma ofislerinde, sekretaryadan milletvekiline uzanan yelpazede kâğıt kullanımını azaltacak bir sistem kurulacak. Amaç, bilgiye ‘kâğıtsız’ ulaşmak. Bu nedenle, ‘gelecek nesil ofisi’ diye tanımlanıyor. Dijital kontrol, hızlı iletişim donanımlı çalışma ofisleriyle ilgili bilgiler şöyle:

-40 metre karelik ofislerde, sekreter, dört kişilik bekleme, danışman ve parlamenter çalışma alanı olacak.

-Buna göre, üç kişi sürekli olarak çalışabilecek. Mekân, misafirlerle birlikte kişi sayısı yedi ye çıkması olasılığına karşı planladı.

-Akıllı bina doğa hava ve ışık düzenine göre dizayn ediliyor.

-Milli saraylar geleneğine de bağlı kalınarak, Hereke kumaşından motiflerin milletvekili odaları ve iç mekânda kullanılması düşünülüyor.

-Vekil odalarında LCD televizyon, müzik sistemi, kahve, sıcak su, süt ve çay makinesi, buzdolabı, gardırop olacak.

-Parmak izi kartlı sistemle odalara girilecek

-Yeni halkla İlişkiler Binası’nda 600 araçlık otopark, 1400 metre karelik üç adet yemekhane, berber, kuaför salonları yer alacak.





