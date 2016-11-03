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Dünya
Deutsche Welle

Milletvekillerine karşı nefret mesajına ceza

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen ve Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir'e meclisin soykırım kararı nedeniyle Facebook'ta nefret içerikli mesajlar yazan iki kişi para cezasına çarptırıldı.

03 Kasım 2016 15:41

Berlin-Tiergarten Sulh Mahkemesi, Alman Meclisinde geçen yıl kabul edilen Ermeni soykırımı kararı nedeniyle iki Türk kökenli milletvekiline hakaret ve tehdit içerekli mesajlar yazan kişileri para cezasına çarptırdı.

Mahkeme sözcüsü, Sol Parti‘nin dış politika sözcülerinden Sevim Dağdelen’e Facebook’taki sayfasında ağır hakaret içeren sözcükler kullanan bir Türk'ün 600 euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir’e ağır hakarette bulunan bir kişinin de 700 euro para cezası aldığını duyurdu.

"Umarım caydırıcı etkisi olur"

Kararı memnuniyetle karşılayan Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, “İnternetin hukuk boşluğu olan bir platform olarak görülmesinin engellenmesi iyi bir şey, umarım mahkeme kararının caydırıcı etkisi olur” dedi. Ancak sözlü hakaret dışında şiddet ve ölüm tehditlerinin bulunduğuna da işaret eden Dağdelen, bunların da bertaraf edilmesi gerektiğini söyledi ve “Medeni hukuktan doğan bütün haklarımı muhafaza ediyorum” ifadesini kullandı.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de hakaret ve tehdit gibi suçların cezai işlem görmesinin olumlu olduğunu söyledi, ancak bazı savcıların bu konuda daha hassas tavır aldığını belirtti. Özdemir, kimilerinin demokrasinin bu tür saldırılara karşı savunulmasını ciddiye aldığını, kimilerinin ise gevşek davrandığı görüşünü savundu.

Alman Federal Meclisi geçen haziran ayında aldığı bir kararda Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermenilere soykırım uygulandığı yönünde bir kararı kabul etmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

epd/ÇA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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