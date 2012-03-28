Milletvekillerine 'dil' bütçesi

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

TBMM milletvekillerinin yabancı dil öğrenmeleri ya da seviyelerin yükseltmeleri için mali destek sağlayacak. Başkanlık Divanı’na sunulan öneride, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurslara giden vekilin faturasının yarısını TBMM karşılayacak. Ankara’daki MEB onaylı kurslarda yabancı dil eğitimin ücreti 10-20 kişilik sınıflarda aylık 200-250 lira arasında değişiyor. TBMM, her dönem yabancı dil konusunda milletvekilleri için ödeneği hazırda tutuyor.

Başkanlık Divanı, yarın yapacağı toplantıda, Meclis yasama uzmanlarının da bilgi, yabancı dil öğrenme ve görgüsünü artırmak için yurt dışına gönderilmesine ilişkin önerileri değerlendirecek. Divan, kaç kişinin yurt dışına gönderileceğini karara bağlayacak.