Milletvekillerine çipli kimlik kartı verilecek

TBMM 27. Yasama Dönemi İkinci Devre için seçilen Meclis Başkanlık Divanı ilk toplantısında yeni dönem çalışmaları ele alındı. Milletvekillerinin kimlik kartlarının yenileneceği öğrenildi. Resmi kimlik belgesi yerine de geçen milletvekili kimlik kartları yeni nüfus cüzdanları gibi çipli olacak, bilgiler İngilizce olarak da yer alacak. Temmuz ayı sonunda tatile girmesi beklenen TBMM’de Genel Kurul salonu da 1 Ekim’e kadar sürecek tadilata girecek.

TBMM 27. Yasama Dönemi İkinci Devre için seçilen Meclis Başkanlık Divanı ilk toplantısını yaptı. Yeniden başkan seçilen Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Celal Adan, Haydar Akar, Nimetullah Erdoğmuş ve diğer Başkanlık Divanı üyelerinin katıldığı toplantıda yeni dönem çalışmalar ele alındı.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre Başkanlık Divanı üyeleri Meclis’in tatile girmesinin ardından Genel Kurul salonunda yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Meclis tatili geciktiği için normalde yaklaşık 2 buçuk ay olarak planlanan tadilatın yetişmeyebileceği o nedenle bölüm bölüm planlama yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Çalışma kapsamında Genel Kurul’da milletvekillerinin sık sık sorun yaşadığı elektronik oylama ve yoklama sistemi yenilenecek. 1996 yılının teknolojisiyle hazırlanan ve parmak iziyle çalışan elektronik düzenek yeni teknolojiye uygun hale getirilecek. Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin oturduğu masalarda telefon ve bilgisayarları şarj etmek için kullanacakları priz bulunmuyordu. Tadilat kapsamında masa altlarına da prizler yerleştirilecek.

Kürsünün yeri değişecek

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçişle birlikte TBMM Genel Kurul Salonu 600 milletvekiline uygun hale getirilmiş, Bakanlar Kurulu sıraları kaldırılmıştı. 2 yıl sonra yapılacak yeni tadilat kapsamında milletvekillerinin konuşma yaptığı kürsünün yerinin de değiştirilmesi bekleniyor. Genel Kurul’un sol tarafında, AKP grubu önünde bulunan kürsünün salonun ortasına gelecek şekilde Başkanlık Divanının önüne alınması planlanıyor. Bu arada Genel Kurul salonunda stenografların bulunduğu yerden aşağı inilen merdivenler yaşanan tartışma ve kavgalarda önemli bir risk oluşturuyor. Daha önce bir kavga sırasında milletvekilinin düştüğü merdivenlerin olduğu yerin de daha güvenli hale getirilmesi gündemde. Kaldırılan Bakanlar Kurulu sıralarının yerine de komisyon üyelerinin tamamının oturmasını sağlayacak şekilde koltuklar yerleştirilmesi planlanıyor.

Milletvekillerine, Türkçe-İngilizce çipli kimlik kartı

Edinilen bilgiye göre milletvekillerinin kimlik kartlarının yenilenmesi ile ilgili de çalışma yapılıyor. Yasaya göre pasaport ve nüfuz cüzdanı gibi resmi kimlik belgesi yerine geçen milletvekili kimlikleri de yeni kimlik kartları gibi çipli olacak. Uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik ögelerini içinde barındıran çipli kimlikte milletvekiline ait bilgiler İngilizce olarak da yer alacak. Çipli kimliklerin de yeni yasama yılının başlayacağı ekim ayına yetiştirilmesi bekleniyor.