Milletvekillerine bir aylık fazladan maaş

T24 - Seçimlerin 12 Haziran’da yapılacak olması ve üç aylık maaşların 15 Nisan’da alınacak olması milletvekillerine çifte maaş kıyağı sağlayacak. Listelere giremeyen 284 milletvekiliyle listelerde bulunan 256 milletvekili yeniden seçilmeleri halinde bir ay fazladan maaş alacak. Anayasa Mahkemesi de milletvekillerine bir ay fazladan maaşa dün yayımlanan gerekçesiyle vize verdi.



22 Temmuz 2007 seçimlerinde yaşanan ve yargıya da taşınan milletvekillerine fazladan çifte maaş uygulaması, 12 Haziran seçimlerinde de yaşanacak.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; seçimlerin 12 Haziran’da yapılması nedeniyle milletvekillerine verilecek çifte maaşlar bir kez daha tartışma konusu olacak. Milletvekilleri maaşlarını üçer aylık şeklinde ve peşin olarak alıyor. Halen listelere girsin girmesin 540 milletvekili 15 Nisan’da üç aylık maaşlarını peşin olarak alacak. Bu maaşlar mayıs, haziran ve temmuz aylarını kapsayacak. Milletvekilleri bu aylar için aylık 8.5 Bin TL’den 25.5 bin TL maaş alacak. 540 milletvekilinden listelere konulmadığı için 12 Haziran’da vekillikleri sona erecek olan 284 milletvekili fazladan bir ay maaş almış olacak. AKP, CHP, MHP ve BDP listelerinde yer verilen 256 milletvekili ise haziran ayı için çifte maaş olacak. 256 milletvekili yeniden seçilip Meclis’e girmeleri durumunda haziran ayı için ektsra bir maaş daha alacak.





