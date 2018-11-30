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Milletvekillerinden THY'ye gazete protestosu
"THY'nin sansürüne inat muhalif gazetelerle dayanışma uçuşu"
CHP milletvekilleri Türk Hava Yolları (THY) uçağında ellerindeki Cumhuriyet, Evrensel, BirGün ve Sözcü gazeteleriyle fotoğraf paylaştı, THY'yi protesto etti.
Protesto eden CHP milletvekilleri arasında Özgür Özel, Ömer Fethi Gürer ve Fatma Kaplan Hürriyet yer aldı.
Vekiller, THY uçağından ellerindeki Cumhuriyet, Evrensel, BirGün ve Sözcü gazeteleriyle fotoğraf paylaştı.
Evrensel'in dikkati çektiği habere göre Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa, “Akşamki Halk Arenası için uçaktayız. THY’nin sansürüne inat muhalif gazetelerle dayanışma uçuşu” notunu yazdı
THY uçuşlarında ve havalimanlarında bu gazetelerin dağıtımı yapılmıyor.
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