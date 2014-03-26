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Milletvekilleri yeni binadaki odaları için kura çekti

TBMM Başkanlık Divanı Odası’nda bugün odalar için kura çekimi yapıldı

26 Mart 2014 00:27

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM’nin yeni Halkla İlişkiler Binasına yarından itibaren taşınma işlemi başlıyor. TBMM Başkanlık Divanı Odası’nda bugün odalar için kura çekimi yapıldı. Milletvekillerinin seçim çalışmalarında olması nedeniyle kura çekimlerini danışman ve sekreterler yaptı. AKP’nin İdari Amiri Salim Uslu, BDP’den Bengi Yıldız da kura çekimlerini izledi. Kuralar tamamlandıktan sonra milletvekilleri, komisyon başkanları yeni binadaki odalarına taşınacak. Taşınma işlemlerinin yarından sonra başlayacağı belirtildi. Nisan ayı ortasına kadar tüm taşınmaların bitirilmesi planlanıyor.

TBMM’nin mevcut ana binasında, liderlerin odaları,  grup başkanvekillerinin odaları, Başkanlık Divanı kalacak.

‘Akıllı bina’ denilen yeni Halkla ilişkiler binası 98 bin metre kare alan üzerine kuruldu. Milletvekili, danışman ve sekretere ayrılan kısmı toplam 40 metrekare. Milletvekiline ait özel bir kartı var. Milletvekili odasında televizyon, bilgisayar, yazıcı yerleştirildi, Klima yerleştirildi.

Mescit, dokuz adet komisyon toplantı salonu, 550 kişilik konferans salonu da bulunuyor.  Yeni bina,  Genel Kurul’un bulunduğu ana binaya 140 metrelik tünelle bağlı.

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