Milletvekilleri vahşi hayvanları sevdi!

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AKP, CHP, MHP ve DTP milletvekilleri Cakarta'da Safari Park ve Botanik Bahçesi'ni gezerek aslan ve kaplan sevdi.

Resmi açılışın ardından THY'nin düzenlediği organizasyonla Cakarta'nın dünyaca ünlü Safari Parkı’na giden Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve beraberindeki milletvekilleri, önce dağda çok geniş bir alana yayılan doğal parkı araçlarla dolaştı.

Daha sonra parktaki hayvanların yavrularının bulunduğu alanı gezdi. Gezi süresince elinden fotoğraf makinasını bırakmayan Bakan Şimşek, aslan ve kaplanları kucağına alarak, sevdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sait Açba ile AKP Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu da, kaplan yavrusunu aralarına alarak poz verdi.

İki kaplan bir arada

DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, kaplan yavrusuyla fotoğraf çektiren milletvekilleri arasında yeraldı.



Kaplanın bulunduğu bölüme giren Hasip Kaplan, ''2 kaplan birarada'' diye espri yaptı. Kaplan, daha sonra hemen bastırdığı kaplanlı fotoğrafını, Bakan Şimşek ve milletvekillerine tek tek imzalattı.

Şimşek'in fotoğrafa, ''2 kaplan birarada'' diye yazarak imza attı.

Bakan çay topladı

Geziye katılan ekip, Safari Parktan sonra Botanik Bahçesi’ne geçti.

Botanik Bahçesi dönüşünde, yol kenarında çay toplayan Endonezyalı kadınları gören Maliye Bakanı, otobüsü durdurarak, yanlarına gitti.

Burada kadınlarla birlikte çay toplamaya başlayan Şimşek, başına uzak doğunun simgelerinden olan hasır şapkayı da geçirdi. Daha sonra çay küfesini de sırtına geçiren Şimşek, bir süre daha çay toplamaya devam etti.





Bu arada geziye katılan milletvekilleri ile bürokratlar, günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

THY'nin Cakarta'ya düzenlediği ilk seferde şu milletvekilleri yeraldı.

AKP Milletvekilleri: Mustafa Açıkalın, Sait Açba, Sadık Badak, Kerem Altun, Mustafa Kabakcı, Cahit Bağcı, Muzaffer Baştopçu

CHP Milletvekilleri: Mustafa Özyürek, Bülent Baratalı, Gürol Ergin

MHP Milletvekilleri: Mustafa Kalaycı, Erkan Akçay

DTP Milletvekili Hasip Kaplan.

Atatürk kravatlı vekil

Öte yandan gezinin ardından THY, gala yemeği düzenledi.

Bakan Şimşek ile THY Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin'in bir konuşma yaptığı yemeğe CHP İzmir Milletvekili Bülent Baratalı, üzerinde Atatürk resmi ve imzası ile Türk bayrağı bulunan kırmızı kravatıyla katıldı.

Basın mensuplarının 30 Ağustos resepsiyonuna Atatürk resimli kravatla katılan Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'ü hatırlatarak, ''Paksüt modası yayılıyor mu' diye sorması üzerine Baratalı, ''Bu benim modam. Kravatı İzmir'de özel olarak yaptırdım'' dedi.