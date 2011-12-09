Milletvekilleri Neo-Nazi duruşmalarını izleyecek



Hülya Karabağlı - T24 / Ankara



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Almanya'daki Neo-Nazi cinayetlerine ilişkin duruşmaların milletvekili heyetleriyle izlenmesi kararı aldı. Komisyon üyesi milletvekilleri, dönüşümlü olarak duruşmaları gözlemci sıfatıyla takip edecek.





Üstün: 11 yaşındaki çocuğun babasını öldürdüğünü düşünen zihniyet



İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, 2bin 2006 yılları küçük esnafa yönelik bir kısmı ölümle sonuçlanan saldırıların ırkçı cinayet olduğunu ortaya çıktığını anlattı. Geçtiğimiz hafta Alman yetkililerle yapılan görüşmelere dikkat çeken Üstün, “Bu cinayetler de, 11 yaşındaki bir kız çocuğunun babasını öldürebileceği düşünülmüş. 20’ye yakın DNA testi uygulanmış” dedi. Üstün, cinayetlerle ilgili 450 polisin görevlendirildiği bilgisi verildiğini anlattı.



Duruşmaların başlamasıyla komisyon üyesi milletvekilleri dönüşümlü olarak Almanya'ya gidecek ve Neonazi saldırılarını yapan sanıkların davalarını izleyecek. Irkçı saldırılarda ölen Türk vatandaşlarının aileleriyle görüşecek ve sorunlarının çözümü konusunda yardımcı olmaya çalışacak. Hazırlanacak rapor, kamuoyu ile paylaşılacak.



