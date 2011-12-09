T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milletvekilleri Neo-Nazi duruşmalarını izleyecek

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Almanya'daki Neo-Nazi cinayetlerine ilişkin duruşmaların

09 Aralık 2011 02:00


Hülya Karabağlı - T24 / Ankara

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Almanya'daki Neo-Nazi cinayetlerine ilişkin  duruşmaların milletvekili heyetleriyle izlenmesi kararı  aldı.  Komisyon üyesi milletvekilleri, dönüşümlü olarak duruşmaları gözlemci sıfatıyla takip edecek.


Üstün: 11 yaşındaki çocuğun babasını öldürdüğünü düşünen zihniyet

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün,  2bin 2006 yılları küçük esnafa  yönelik bir kısmı ölümle sonuçlanan saldırıların ırkçı cinayet olduğunu ortaya çıktığını  anlattı. Geçtiğimiz hafta Alman yetkililerle yapılan görüşmelere dikkat çeken Üstün, “Bu cinayetler de, 11  yaşındaki bir kız  çocuğunun  babasını öldürebileceği düşünülmüş. 20’ye yakın  DNA testi uygulanmış” dedi. Üstün, cinayetlerle ilgili 450 polisin görevlendirildiği bilgisi verildiğini anlattı.

Duruşmaların başlamasıyla komisyon üyesi milletvekilleri dönüşümlü olarak Almanya'ya gidecek ve Neonazi saldırılarını yapan sanıkların davalarını izleyecek. Irkçı saldırılarda ölen Türk vatandaşlarının aileleriyle görüşecek ve sorunlarının çözümü konusunda yardımcı olmaya çalışacak. Hazırlanacak rapor, kamuoyu ile paylaşılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24