Milletvekilleri mecliste gaz sıktı



Kosova'da, Sırbistan ile imzalanan anlaşmayı protesto eden muhalefet milletvekilleri, mecliste biber ve göz yaşartıcı gaz sıktı. Muhalefet milletvekillerinin bu meclisteki ilk gazlı protestosu değil. Haftalardır meclis çalışmalarının aksadığı ülkede, milletvekilleri dördüncü kez gaz sıkıyorlar.

Salı günü bir kez daha gaz sıkılması nedeniyle 2016 bütçe oturumuna ara verilmek zorunda kalındı. Oturum başka bir salona taşındı ve muhalefet milletvekilleri olmadan devam etti. Muhalefet, AB arabuluculuğunda Sırbistan ile Kosova hükümetleri arasında imzalanan anlaşmaya karşı çıkıyor. Muhalefet, anlaşmayla Kosova'daki Sırp topluluklarına ülkenin kuzeyinde daha geniş haklar tanımasına itiraz ediyor. Bu durumun Kosova'nın bağımsızlığına zarar vereceğini öne sürüyorlar. Muhalefet aynı zamanda komşu Karadağ ile varılan sınır anlaşmasına da, toprak kaybı nedeniyle karşı geliyor.

Meclis binasının önünde de anlaşmayı protesto eden vatandaşlar ile polis arasında arbede çıktı. Protestocular polise taş, şişe ve yanıcı maddeler attı. Çıkan arbedede, altı polis ve bir de gösterici yaralandı, iki gösterici gözaltına alındı.

Kosova nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ını Arnavutlar oluşturuyor. Sırp azınlık ise ülkenin kuzeyinde yaşıyor. Sırbistan ordusu, 1999 yılında NATO'nun bombardımanı ile Kosova'dan ayrılmaya zorlanmıştı. Kosova 2008 yılında Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.