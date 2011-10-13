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Spor

Milletvekilleri golf ile form tutuyor ANKARA (A.A)

13 Ekim 2011 16:44

-Milletvekilleri golf ile form tutuyor ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - AK Parti ve CHP'li bir grup milletvekili, Ankara Golf Kent'te golf eğitimi aldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün organizasyonunda, Ankara Golf Kent'te gerçekleştirilen eğitim programına, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ile CHP'nin Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Muğla Milletvekili Nurettin Demir ile İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt katıldı.  Milletvekillerine eğitimler golf antrenörü Eser Demir tarafından verilirken, daha sonra sopaları ellerine alarak golf oynamaya çalışan milletvekillerinin, özellikle ilk denemelerinde ''karavana'' vuruş yaptıkları görüldü. AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ise atış denemesi yapmadı. Ensar Öğüt'ün, esprili bir şekilde, ''İktidar milletvekili olarak siz de atış yapın'' sözlerine karşılık olarak Berber, ''Ben anlamıyorum. Buraya müşteri olarak geldim'' yanıtını verdi. Öğüt, uğraşlarına rağmen Recai Berber'i atış yapmaya ikna edemedi.

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