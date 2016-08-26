Milletvekilleri Aslı Erdoğan için ‘demokrasi nöbeti’nde

Silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklanan Özgür Gündem Gazetesi yazarı Aslı Erdoğan için 4 gün önce başlayan ‘demokrasi nöbeti’ne bugün milletvekilleri de katıldı.

Demokrasi nöbeti için Saat 16:00’da, Aslı Erdoğan’ın tutuklu bulunduğu Bakırköy’deki Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne gelen kalabalık, ‘Kalemlere özgürlük’, ‘Aslı Erdoğan yalnız değildir’, ‘Özgür düşünce susturulamaz’ yazılı dövizler taşıyarak ‘Zindanlar yıkılsın, tutsaklara özgürlük’ diye slogan attı. ‘Demokrasi nöbeti’ için gelen kalabalığa CHP Milletvekili Mahmut Tanal, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel, HDP Milletvekili Hüda Kaya, Aslı Erdoğan’ın annesi Mine Aydostlu ve çok sayıda kişi katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Aslı Erdoğan’ın hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunduğunu savundu. Cezaevinde Aslı Erdoğan’ı ziyaret ettiğini belirten Tanal, “Aslı Erdoğan evinde 3 binin üzerinde kitabının bulunduğu, bunların içerisinde delil olarak ele aldıkları 4 tane kitabın olduğunu söyledi. Bir kitabın isminin ‘Kürt’ olmasının nedeni ve bu kitapların hepsinin legal yayınlar olduğu, bu kitapların suç delili olarak dosyasına alındığını söyledi. Burada açıkça hukuk dışı bir uygulama var. Tutuklanması da, cezaevinde bulunması da hukuk dışı. Bu olayın takipçisi olacağız” dedi.

Sebahat Tuncel ise, Türkiye’de demokrasinin olmadığını, iktidar yandaşlarının gazetecilik yapabildiğini belirterek, Aslı Erdoğan’ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Ardından söz alan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ise, “Sevgili Aslı Erdoğan’ı bu taş duvarlar arasından çıkarmayı başaracağız. Buna yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Cerablus’a düzenlenen hava harekatına da değinen Yüksekdağ, “Türkiye halklarını ve siyasetini yeni bir felakete götürüyorlar. Cerablus’a başlatılan askeri harekat, özgür ve demokratik bir biçimde yaşamak isteyen halklara tahammül edemeyen, kendi halkına tahammül edemeyen bir siyasi iktidarın açmazıdır ve Türkiye halklarını sürüklemeye çalıştığı bataklıktır” diye konuştu

HDP Milletvekili Hüda Kaya da, Aslı Erdoğan’ın barışı ve özgürlüğü savunduğunu belirterek, “Darbeler sadece apoletli takımlarla yapılmıyor. Sivil etiketli diktatörler tarafından da darbeler özgürlükçü, barış taraftarı insanlara yapılmaya çalışılıyor” dedi.