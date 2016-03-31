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Milletvekilleri artık kürsüye 'malzeme' ile çıkamayacak

CHP'li Öğüt'ün kürsüye taşıdığı samanlar tartışmaya sebep olmuştu

HDP milletvekili Hasip Kaplan

31 Mart 2016 20:00

TBMM’nin daha verimli çalışmasıyla ilgili partilerin grup başkanvekillerini toplayan Meclis Başkanı İsmail Kahraman, milletvekillerince, mesajlarını desteklemek amacıyla kürsüye malzeme getirilmemesi konusunda anlaşma sağladı.

Hürriyet’in haberine göre, Genel Kurul’da son olarak eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün kürsüye taşıdığı saman balyaları tartışmaya neden olmuştu.

Son yıllarda bunun yanı sıra süt, bakliyat, zeytin tenekesi, gaz fişeği, bazuka, mermi kovanı, gemi maketi, deniz feneri gibi eşya ve malzemeler milletvekillerince kürsüye taşındı.

CHP'li Ensar ÖğütKahraman dün AKP, CHP, MHP ve HDP grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantıda, “Meclis’in mehabetini (yüceliğini) korumaya dönük” taleplerini gündeme getirdi. İçtüzüğü değiştirme arayışıyla ilgili ön adımı da oluşturan toplantıda bazı konularda sözlü uzlaşma sağlandı.

Parti yöneticileri, malzeme yasağının yanı sıra, grup önerilerinin Genel Kuruldan 2 saat önce bildirilmesi, yerinden söz taleplerinin 10-15 milletvekiliyle sınırlanması, gündem dışı konuşma sayılarının artırılması konularında anlaştılar. Kahraman’ın parti yöneticileriyle belirli zaman aralıklarıyla görüşmeyi sürdüreceği belirtildi.

CHP'li Özgür ÖzelCHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Kahraman’dan, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Bundan sonra Meclisin gündemine torba yasa gelmeyecek” sözünü tutmasını istediklerini anlattı.

Gök, “Meclis’in daha iyi çalışmasını biz de arzu ediyoruz. Ama iktidar partisinin yanlışları, kafa karışıklığı, siyasi konjonktüre göre yasa çıkarma anlayışı Meclis’i kilitleyen faktörlerden biridir. İktidar mensupları, hemen her oturumda mutlaka muhalefeti sindirmek için sözlü, ondan sonra fiili saldırıya geçiyorlar. Bunun engellenmesi gerektiğini, bizim de kendi açımızdan engelleyecek güçte olduğumuzu kendilerini ifade ettik. Soru önergelerimize cevap verilmiyor, grup önerilerimiz reddediliyor, Meclis’in denetim işlevi neredeyse kalmadı. Muhalefetin sesinin mevcut şartların gerisine götürecek hiçbir uygulamanın içinde olmayacağını Meclis Başkanı’na ilettik” dedi.

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