Milletvekilinin evine intihar saldırısı; 11 ölü

Afgansitan'ın doğusundaki Jalalabad kentinde Afganistan Ulusal Meclisi Nangarhar vilayeti milletvekili Abidullah Shinwari'nin evini hedef alan bombalı intihar saldırısında 11 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Cumhuriyet’in haberine göre ölenler arasında milletvekilinin olup olmadığı henüz açıklanmazken olay yerine çok sayıda ambulans ve Polis ekibi sevk edildi.

Saldırı, Taliban'in elinde esir kaldıktan sonra kurtulan Milletvekilinin kardeşinin dönüşü onuruna düzenlediği kavuşma ve töreni sırasında gerçekleşti.