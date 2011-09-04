-Milletvekilinin ağabeyine domuz saldırdı SİVAS (A.A) - 04.09.2011 - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, domuzun saldırısına uğrayan AK Parti Sivas Milletvekili Ali Turan'ın ağabeyi Muammer Turan yaralandı. Milletvekili Ali Turan'ın ağabeyi Muammer Turan, Akıncılar ilçesi Elibüyük köyü yakınlarında köylülerle birlikte domuz avına katıldı. Bu sırada dere yatağında bir domuzun yattığını gören Turan, 3 arkadaşıyla birlikte domuzun yanına gitti. Yaralı domuzun saldırısına uğrayan Turan, yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Turan, Tokat Jandarma Bölge Komutanlığına ait askeri helikopterle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Sivas Kongresi'nin 92. yıl dönümü etkinlikleri sırasında ağabeyinin domuz saldırısı sonucu yaralandığını öğrenen milletvekili Ali Turan, hastanede askeri helikopteri beklerken yaptığı açıklamada, olayı yeni öğrendiğini ve hemen hastaneye geldiğini söyledi. Başhekim ile yaptığı görüşmede ağabeyinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bilgisini aldığını ifade eden Turan, tedavisinin Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde devam edileceğini kaydetti. Bölgede domuz sayısının fazla olduğunu ifade eden Turan, ''Yaralı bir domuz herhalde. Daha önceden vurulmuş galiba. Ağabeyimler bahçede beklerken domuz görür görmez saldırmış'' dedi. Helikopterden indirilen ağabeyine sarılıp öpen milletvekili Turan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. -Milli Savunma Bakanı Yılmaz da ziyaret etti Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Ali Kolat ve diğer yetkililer de Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gelerek Turan'ın durumu hakkında bilgi aldı. Muammer Turan'ın bayram tatilini geçirmek üzere memleketi Akıncılar ilçesi Elibüyük köyüne geldiği öğrenildi. Olayı gören Hulis Keleş, ''Muammer Turan yanıma gelerek 'dün gece vurulan domuzun yanına gidelim' dedi. Ben ve Turan ile birlikte 2 arkadaş köyümüze yakın o bölgeye gittik. Domuz yatıyordu. Bizi gördü ve yaralı halde Muammer'in üzerine saldırdı, altına aldı. Biz de elimizdeki tüfeklerle ateş ettik. Domuz buradan dereye doğru tekrar yaralı olarak kaçtı. Bizler de Muammer Turan'ı alarak Suşehri'ne getirdik'' diye konuştu.