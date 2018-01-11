Milletvekiline implant kıyağı; tedavi destek ödemeleri TÜFE'ye bağlanacak, 11 bin 45 kişi yararlanacak!

TBMM Başkanlık Divanı, 2018 yılının ilk Başkanlık Divanı toplantısını bugün yapıyor. Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanan Başkanlık Divanı gündeminde İnsan Kaynaklarının bilgilendirmesiyle birlikte 7 ana başlık bulunuyor. Buna göre, 2019'dan itibaren milletvekillerinin sağlık ve tedavi giderlerinin destek ödemeleri Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) bağlanıyor. Destek ödemelerinden eski ve şimdiki milletvekilleri ile yakınlarıyla beraber 11 bin 45 kişi faydalanacak.



Bu kararda, milletvekiline ‘kıyak’ eleştirilerinin ve son KHK ile Yargıtay-Danıştay mensuplarının da milletvekillerinin yararlanacağı haklara sahip olmasının devlete getireceği ağır yükün etkili olduğu belirtiliyor.

Divan’ın son kez milletvekillerinin diş, gözlük ve işitme cihazı başta olmak üzere destek ödemelerini artırma kararı alması bekleniyor.



“Milletvekillerine, yasama organı eski üyelerine, dışarıdan atandıkları bakanlık görevi sona erenlere, tedavi yapılmasına dair yönetmelik değişikliği” yapılmasına dair yönetmelik taslağına göre, tedavi yardımı artışını 2019'dan itibaren TÜFE'ye bağlanacak.



Tedavi yardımlarındaki artışlar, bugüne kadar TBMM Başkanlık Divanı'nda kararlaştırılıyordu. Yönetmelikteki değişiklikle, milletvekillerinin diş, göz ve işitme cihazı başta olmak üzere tedavi giderleri için, "Belirlenen bu tutarlar 1 Ocak 2019'dan itibaren TBMM Başkanlık Divanı kararına gerek kalmaksızın Türkiye İstatistik Kurumu'nca her yıl açıklanan TÜFE oranında artış sağlayarak kurumca karşılanır" hükmü getiriliyor.



TBMM'de yeni ve eski milletvekilleri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının sayısı 11 bin 45. TBMM yönetimi diş tedavileri dahil tüm sağlık ve tedavi giderleri için bir önceki yıl yaklaşık 120 milyon TL ödeme yaptı.



Başkanlık Divanı tedavi giderlerinin artırılmasında bugün son bir kez karar alacak. Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre milletvekilleri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için sekiz olarak belirlenen diş implant hakkı, her bir çene için altı olmak üzere 12'ye çıkarılacak. Diş tedavisinde kullanılan kemik içi implant malzeme (implant gövdesi, iyileşme başlığı ve daimi başlığı) için bin lira ödenecek. Muayene ve hizmet bedeliyle bu rakam implant başı 2 bin-3 bin lira arasında değişiyor. 12 implant yaptırırsa vekil veya yakını Meclis en fazla 36 bin lira ödeme yapacağı hesaplanıyor.