Milletvekiline bedava benzin ve uçak bileti

T24 -

Çiçek'ten sekretere uyarı

Ücretsiz tablet bilgisayar

Çiçek'ten fırça

Hesaplamalara göre, bütçeden milletvekillerine telefon ödeneğinden kalan 720 bin TL, bütçeye geri verileceğine, ilk kez vekillerin uçak bileti ve benzin masrafları için harcanacak.Milletvekillerine bu dönem ücretsiz tablet bilgisayar ve 1 yardımcı personel tahsisi yapılmıştı. TBMM Başkanlık Divanı Toplantısı’nda Meclis Başkanı Cemil Çiçek, milletvekillerinin telefonuna çıkmayan ve taleplerini karşılamayan Genel Sekreter Sadettin Kalkan’ı sert bir üslupla eleştirdi.Başkanlık Divanı’nın önceki gün gerçekleştirilen toplantısında TBMM Genel Sekreteri Kalkan’ı Çiçek başta olmak üzere milletvekilleri sert uslüpla eleştirdi.Milliyet'in haberine göre; Başkanlık Divanı’nın CHP’li üyesi Tanju Özcan, Genel Sekreter’in “milletvekillerinin patronu” gibi davrandığını belirterek, “Genel Sekreter uzun süredir sanki bu parlamentonun Meclis Başkanı, patronu gibi davranıyor. Genel sekreterlik TBMM Başkanı’nın, Başkanlık Divanı’nın ve milletvekillerinin sekreterya hizmetini yapar. Sayın Genel Sekreter selam vermediği gibi telefonlarımıza da çıkmıyor. Teleplerimize hiç dönmüyor. Başkanlık Divanı’na seçildik ‘hayırlı olsun’ bile demedi. Nihayetinde Başkanlık Divanı üyesiyiz. Küçük bir talep ilettim dönüş bile yapmadı. En azından iş olur olmaz önemli değil, dönüş yapar ve bir açıklama yapar. Başkanlık Divanı üyesi olarak bana dönmüyorsa normal milletvekiline hiç dönmez” dedi.Bu eleştiriler üzerine Çiçek, sert bir uslüpla Kalkan’a, “Milletvekilerinin tüm taleplerine dönülecek. Başkanlık Divanı üyesinin talebine karşılık verilmemesi, telefonuna çıkılmaması kabul edilemez. Tekrarlanmasını istemiyorum” dedi.TBMM Başkanlığı, bu dönem milletvekillerine “tablet” bilgisayar verirken, bürolarında sekreter ve danışmanlarının kullandığı masa bilgisayarlarını da yenilemişti. Milletvekillerine dün dağıtılan tablet bilgisayarları nasıl kullanacakları konusunda eğitim verildi.Başkanlık ayrıca bir danışman ve bir sekreteri bulunan milletvekillerine, maaşını devletin ödediği ve genellikle şoför olarak kullanılacak üçüncü yardımcı personeli de tahsis etmişti.Toplu Konut İdaresi ise her dönem olduğu gibi bu dönem de milletvekilleri için proje hazırladı. İncek’te bu dönem milletvekilleri için planlanan kooperatif projesine tüm milletvekilleri girebilecek.Toplantıda, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, vekillerin telefonuna çıkmayan ve taleplerini karşılamayan Genel Sekreter Sadettin Kalkan’ı sert bir üslupla eleştirdi. Çiçek, Kalkan’a, “Milletvekilerinin tüm taleplerine dönülecek. Başkanlık Divanı üyesinin talebine karşılık verilmemesi, telefonuna çıkılmaması kabul edilemez. Tekrarlanmasını istemiyorum” dedi.