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Milletvekiline bedava benzin ve uçak bileti

TBMM Başkanlık Divanı, Sayıştay’ın 3 bin TL fazla para ödendiğine ilişkin raporunun ardından maaşları

14 Ekim 2011 03:00

T24 - TBMM Başkanlık Divanı, Sayıştay’ın 3 bin TL fazla para ödendiğine ilişkin raporunun ardından maaşları tartışmaya açılan milletvekillerine, konuşma kotası dolmayan telefon faturalarından kalan parayla bedava uçak bileti ve benzin alınmasını kararlaştırdı.



Hesaplamalara göre, bütçeden milletvekillerine telefon ödeneğinden kalan 720 bin TL, bütçeye geri verileceğine, ilk kez vekillerin uçak bileti ve benzin masrafları için harcanacak.

Milletvekillerine bu dönem ücretsiz tablet bilgisayar ve 1 yardımcı personel tahsisi yapılmıştı. TBMM Başkanlık Divanı Toplantısı’nda Meclis Başkanı Cemil Çiçek, milletvekillerinin telefonuna çıkmayan ve taleplerini karşılamayan Genel Sekreter Sadettin Kalkan’ı sert bir üslupla eleştirdi.


Çiçek'ten sekretere uyarı

Başkanlık Divanı’nın önceki gün gerçekleştirilen toplantısında TBMM Genel Sekreteri Kalkan’ı Çiçek başta olmak üzere milletvekilleri sert uslüpla eleştirdi.

Milliyet'in haberine göre; Başkanlık Divanı’nın CHP’li üyesi Tanju Özcan, Genel Sekreter’in “milletvekillerinin patronu” gibi davrandığını belirterek, “Genel Sekreter uzun süredir sanki bu parlamentonun Meclis Başkanı, patronu gibi davranıyor. Genel sekreterlik TBMM Başkanı’nın, Başkanlık Divanı’nın ve milletvekillerinin sekreterya hizmetini yapar. Sayın Genel Sekreter selam vermediği gibi telefonlarımıza da çıkmıyor. Teleplerimize hiç dönmüyor. Başkanlık Divanı’na seçildik ‘hayırlı olsun’ bile demedi. Nihayetinde Başkanlık Divanı üyesiyiz. Küçük bir talep ilettim dönüş bile yapmadı. En azından iş olur olmaz önemli değil, dönüş yapar ve bir açıklama yapar. Başkanlık Divanı üyesi olarak bana dönmüyorsa normal milletvekiline hiç dönmez” dedi.

Bu eleştiriler üzerine Çiçek, sert bir uslüpla Kalkan’a, “Milletvekilerinin tüm taleplerine dönülecek. Başkanlık Divanı üyesinin talebine karşılık verilmemesi, telefonuna çıkılmaması kabul edilemez. Tekrarlanmasını istemiyorum” dedi.


Ücretsiz tablet bilgisayar

TBMM Başkanlığı, bu dönem milletvekillerine “tablet” bilgisayar verirken, bürolarında sekreter ve danışmanlarının kullandığı masa bilgisayarlarını da yenilemişti. Milletvekillerine dün dağıtılan tablet bilgisayarları nasıl kullanacakları konusunda eğitim verildi.

Başkanlık ayrıca bir danışman ve bir sekreteri bulunan milletvekillerine, maaşını devletin ödediği ve genellikle şoför olarak kullanılacak üçüncü yardımcı personeli de tahsis etmişti.

Toplu Konut İdaresi ise her dönem olduğu gibi bu dönem de milletvekilleri için proje hazırladı. İncek’te bu dönem milletvekilleri için planlanan kooperatif projesine tüm milletvekilleri girebilecek.


Çiçek'ten fırça

Toplantıda, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, vekillerin telefonuna çıkmayan ve taleplerini karşılamayan Genel Sekreter Sadettin Kalkan’ı sert bir üslupla eleştirdi. Çiçek, Kalkan’a, “Milletvekilerinin tüm taleplerine dönülecek. Başkanlık Divanı üyesinin talebine karşılık verilmemesi, telefonuna çıkılmaması kabul edilemez. Tekrarlanmasını istemiyorum” dedi.


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