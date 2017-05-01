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Milletvekili yardımcıları ve siyasi parti gruplarındaki personele 'güvenlik soruşturması' ve 'arşiv araştırması' uygulaması

Meclis'e alınacak personelle ilgili yeni kurallar getirildi

01 Mayıs 2017 22:23

Hülya Karabağlı

TBMM’de OHAL ve 657 sayılı Devlet Memurları Yasası ile idari teşkilat kanunu kapsamında yasama faaliyetlerinde görev yapan ya da alınacak personelle ilgili kurallar getirildi.  

TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı 25 Nisan 2017 tarihinde yayınladığı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” başlıklı duyurusunda yasama faaliyetinde görevlendirilen personelle ilgili yeni kriterini açıkladı. 

Buna göre, milletvekili danışmanından siyasi parti guruplarında, başkanlık divanı ile komisyon başkanlıklarında görev yapacak personel güvenlik soruşturmasının yanı sıra ‘arşiv araştırmasından’ da geçecek.

Meclis İnsan kaynaklarının duyurusu şöyle:

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