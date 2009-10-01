Milletvekili soyundu

1992’de Yunanistan ve Avrupa güzeli seçilen Marina Tsindikidou, son seçimlerde “milletvekili aday listelerine güzel kadın katma” eğilimi çerçevesinde Başbakan Kostas Karamanlis’in kararı ile Pieria ilinden milletvekili adayı oldu. Ancak birden Tsindikidou’nun, 90’lı yıllarda çektirdiği cesur pozlar Pieria’da elden ele dolaşmaya başladı.Yunan medyasına göre, fotoğrafları rakip partilerin kurmaylarının, YDP’den aynı listede olan milletvekili adaylarının ya da olay yaratmak isteyen Pieria ili gençliğinin dağıttığından şüpheleniliyor.