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Dünya

Milletvekili soyundu

Yunanistan, iktidardaki partinin milletvekili adayı olan eski Avrupa güzeli Marina Tsindikidou’nun geçmişteki çıplak fotoğraflarını konuşuyor.

01 Ekim 2009 03:00

Yunanistan’da pazar günü yapılacak olan erken genel seçimler öncesinde Atina, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi’nden milletvekili adayı olan eski Avrupa güzeli Marina Tsindikidou’nun geçmişte çektirdiği çıplak fotoğraflarının yarattığı skandalı konuşuyor.

1992’de Yunanistan ve Avrupa güzeli seçilen Marina Tsindikidou, son seçimlerde “milletvekili aday listelerine güzel kadın katma” eğilimi çerçevesinde Başbakan Kostas Karamanlis’in kararı ile Pieria ilinden milletvekili adayı oldu. Ancak birden Tsindikidou’nun, 90’lı yıllarda çektirdiği cesur pozlar Pieria’da elden ele dolaşmaya başladı.

Yunan medyasına göre, fotoğrafları rakip partilerin kurmaylarının, YDP’den aynı listede olan milletvekili adaylarının ya da olay yaratmak isteyen Pieria ili gençliğinin dağıttığından şüpheleniliyor.

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