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Milletvekili Savaş'ın acı günü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın amcası 85 yaşındaki Hasan Savaş, Aydın'ın Çine İlçesi'ndeki evinin bahçesindeki ahırın tavanına bağladığı iple intihar etti

30 Ağustos 2017 21:30

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş\'ın amcası 85 yaşındaki Hasan Savaş, Aydın\'ın Çine İlçesi\'ndeki evinin bahçesindeki ahırın tavanına bağladığı iple intihar etti.
Üç çocuk babası Hasan Savaş, bugün saat 08.00 sıralarında, yalnız yaşadığı evine gelen gelen yakınları tarafından cansız halde bulundu. İntihar ettiği belirlenen Savaş\'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Yalnız yaşadığı belirtilen ve bilinen herhangi bir sıkıntısı olmayan Savaş\'ın cesedi, polisin yaptığı inceleme ardından ön otopsi için savcının talimatıyla Çine Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Hasan Savaş\'ın intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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